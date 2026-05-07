“Momento especial”: Keylor Navas sorprendió al mencionar a Saprissa en la previa al partido ante América

En la previa al partido contra el América, Keylor Navas mencionó a Saprissa y trajo un grato recuerdo a los morados.

En medio de la enorme expectativa por el duelo entre Pumas UNAM y Club América por los cuartos de final, Keylor Navas terminó robándose parte de la atención al acordarse inesperadamente de Deportivo Saprissa y del clásico nacional contra Liga Deportiva Alajuelense.

El arquero costarricense apareció en conferencia de prensa previo al partido de vuelta ante América, una serie que llega completamente abierta tras el espectacular empate 3-3 en la ida. En México le preguntaron dónde ubicaba el clásico capitalino entre Pumas y América dentro de todos los partidos grandes que disputó en su carrera. Y la respuesta sorprendió especialmente en Costa Rica.

¿Qué dijo Keylor Navas sobre Saprissa?

“Yo he tenido la oportunidad de jugar muchos clásicos, todos han sido importantes. Si yo me pongo a recordar, Saprissa vs. la Liga cuando estaba más jovencito, sigo joven todavía”, dijo entre risas el guardameta, despertando inmediatamente la nostalgia entre los aficionados morados.

Keylor explicó que, más allá del país o la liga donde se dispute, los clásicos tienen algo diferente que los convierte en partidos imposibles de olvidar para un futbolista. “Era un momento especial. Un clásico tiene una magia diferente, tiene una magia especial independientemente de la liga que se está jugando”, comentó.

Las palabras del arquero no pasaron desapercibidas porque, pese a haber construido una carrera gigantesca en Europa con clubes como Real Madrid CF y Paris Saint-Germain FC, todavía recuerda con cariño aquellos partidos que disputó en Costa Rica cuando recién empezaba su carrera profesional.

Publicidad

Publicidad

“Son momentos muy lindos, tanto del primer clásico que jugué en Costa Rica, luego en España, Francia, etcétera, todos tienen un lugar especial en mis recuerdos”, agregó el portero de Pumas, dejando claro que el clásico entre Saprissa y Alajuelense sigue ocupando un espacio importante en su memoria.

ver también Lo pidió Hernán Medford: Saprissa va con todo por un multicampeón con Herediano que ya conoce Tibás

Incluso, Keylor fue más allá y habló sobre el privilegio que representa disputar este tipo de encuentros. “Somos privilegiados al vivir ese momento. Muchos futbolistas no han tenido la oportunidad de disfrutar esto y nosotros que la tenemos queremos aprovecharla con la responsabilidad que merece”, señaló.

Publicidad

Las declaraciones rápidamente generaron reacciones en Costa Rica, especialmente entre aficionados morados que todavía consideran a Navas como uno de los grandes símbolos modernos surgidos de Tibás.

Publicidad

Y es que, aunque hoy enfrenta clásicos gigantes en México y ya vivió escenarios históricos en Europa, el arquero dejó claro que el clásico tico mantiene una esencia única. Una mezcla de pasión, presión y ambiente que sigue marcando incluso a futbolistas que alcanzaron la élite mundial.

Publicidad

Datos Claves