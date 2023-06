Luis Palma habló sobre la polémica con Diego Vázquez: "Ya entendí que no me convocará"

El legionario de Honduras de mejor temporada 2022/23 fue Luis Palma. El atacante marcó 12 goles en 32 partidos disputados, 21 de ellos como titular en el Aris Salónica de Grecia. No le costó mucho acomodarse al fútbol europeo y con 23 años se volvió en una pieza clave de su equipo.

Pese al gran momento que está viviendo, Diego Vázquez decidió dejarlo afuera de la última convocatoria de la selección hondureña. Sobre esta situación habló el futbolista y también hizo referencia a la publicación en Twitter que podría haber provacado el enojo del entrenador argentino.

“La última vez que hablamos personalmente (con Diego Vázquez) fue en marzo, después no hemos tenido comunicación. Creo que nunca le he faltado el respeto, entonces no sé por qué tanto problema“, comenzó declarando Luis Palma sobre su relación con el entrenador.

Y agregó: “Si en un futuro (Diego) no me llama, él sabrá, es una decisión técnica que tendré que respetar. En el uso de redes sociales tal vez me equivoqué en unas cosas. En su momento yo estaba molesto, y cuando ya querés borrar algo, ya tienes 20 mil capturas de pantalla. Tal vez eso le molestó. En la Federación no han tenido ningún tipo de acercamiento para esta fecha FIFA. Si no me llevan pues le deseo lo mejor a la Selección que es lo que todos queremos“.

Para finalizar, cerró: “Que era un tema que pudo haberse solucionado con un cafecito. Uno como jugador siempre quiere estar en la Selección, pero cuando nadie de la federación se te acerca, es como que ‘ah, no te necesitamos’. Tampoco le voy a estar mandando mensajes a un directo preguntando por qué no me convocan, nunca lo había hecho antes, pero el silencio habla más de mil palabras. Ya entendí que no me convocarán“.