La Comisión de Disciplina de la Liga de Honduras dio a conocer los castigos para los equipos y jugadores luego de disputarse la décima jornada, donde sin duda estaba en incertidumbre lo que iba a pasar con el delantero argentino Ramiro Rocca, quien el pasado fin de semana vio la tarjeta roja en el juego de Real España ante Motagua.

Rocca, actual goleador de la máquina y del campeonato, fue expulsado en el duelo versus El Ciclón, luego que en una acción le diera un codazo a Denil Maldonado, por lo que inmediatamente el árbitro lo castigó y tuvo que salir antes de tiempo del juego, pero existía la duda de cuánto tiempo tendría que estar sin jugar.

Luego de la resolución por parte de la Liga, el delantero argentino solamente fue sancionado con un partido de suspensión, tomando en cuenta que no fue una tarjeta roja directa, pro lo que no estará en el juego de la undécima jornada ante Platense, baja sensible para los dirigidos por Héctor Vargas que intentarán seguir en la pelea de los primeros puestos.

Ramiro Rocca vio la tarjeta roja al minuto 57 del compromiso, antes ya había sido amonestado, pero tras la desafortunada acción contra Denil Maldonado, el árbitro Said Martínez no dudó en volverlo a amonestar y por eso fue excluido del juego, aunque arriesgaba una sanción más severa dependiendo del análisis que se hiciera en el video.

Por otra parte, la Comisión de Disciplina también resolvió con multar a Honduras Progreso que deberá pagar seis mil lempiras tras acumular más de cinco jugadores con tarjetas amarillas, en el último partido contra Olimpia.