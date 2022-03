Ramiro Roca, delantero de Real España, nuevamente está deslumbrando con sus goles en la Liga de Honduras y está siendo vital en la racha positiva que ha tomado la máquina, tras la llegada del entrenador argentino Héctor Vargas y que lo tiene situado en el liderato de goleo con ocho goles, confirmando así con las expectativas que se tenían de él cuando llegó hace un año.

Rocca manifestó que la máquina está logrando una gran conexión con la llegada de Vargas, lo que se ha demostrado con la racha de victorias. Además, a Raúl El Potro Gutiérrez le guarda respeto, a pesar de que el mexicano lanzó varios dardos al club y sus exdirigidos, pero el futbolista descartó que se le haya hecho la famosa camita para que no continuara.

Acerca de que si era necesario que se destituyera a Gutiérrez, esto contestó Rocca a Diario Diez: "No sé, en eso no nos fijamos. Los jugadores tratamos siempre de ganar. Sí, era un momento difícil y había que tomar decisiones. ¿Era lo correcto? No lo sé, eso se lo tenés que preguntas a los directivos, nosotros intentamos dar lo mejor en la cancha”

“Eso de la cama, ‘nah’. Hacer la cama con el plantel que tenemos es imposible, hay demasiado jugador bueno. Eso es una mentira terrible, te lo puedo asegurar. De haber tenido el plantel completo no hubiera pasado lo sucedido en el arranque, nos faltaron casi 15 jugadores, sumando la final perdida, más venir de vacaciones y no estar al 100 por ciento mentalmente, pasó lo que tenía que pasar”, agregó sobre los rumores de un complot.

“Bien, era una relación de entrenador y jugador. El profe era un gran técnico y uno de los mejores que he tenido. Le agradezco por todo lo que hizo con nosotros, nos dejó un equipo para ser campeón, eso ya lo demostramos el torneo pasado”, finalizó el argentino.