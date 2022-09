El técnico de los Melenudos no se escondió luego de la dolorosa caída contra Motagua en el último suspiro.

Pedro Troglio tras derrota de Olimpia ante Motagua: "Hay que aguantársela, esto no termina hoy"

Ayer, el Fútbol Club Motagua llenó el cartón al imponerse 1-0 al Club Deportivo Olimpia: se quedó con el clásico capitalino, con la cima del Apertura 2022 y, además, se erigió como el único invicto de los dos. Todo esto en un juego que no defraudó y que sentenció in extremis Mauro Ortiz (89') en su segunda aparición desde que llegó al club el mes pasado.

Fue un acierto de Hernán "La Tota" Medina, quien mandó al lateral argentino a la cancha en el inicio del segundo tiempo: Christopher Meléndez le ganó la espalda al reemplazante de Jossman Figueroa, André Orellana, en un lateral y centró para el ex Talleres. El resto es historia. Aunque no para Pedro Troglio.

De acuerdo a su visión, el clásico "fue de trámite parejo, sin tanto peligro, pero en definitiva eso solalmente es una anécdota. Se juega hasta el minuto 95. Tuvieron esa posibilidad, la concretaron y se llevaron el partido. En cuanto a merecimiento, sí, lo justo hubiera sido que no hubiese un ganador. Pero lo importante es meter la pelota adentro y ellos lo hicieron (..) Los clásicos a veces salen distintos y este fue así, con una cancha pesada y con mucha acumulación de partidos de los dos equipos".

"Hubo una figura de dos líneas de cuatro bien marcadas con jugadores defensivos y lógico que fue difícil entrar. No es que nosotros no apretamos más, hicimos hasta donde Motagua nos permitió. En el segundo tiempo la única situación de peligro de gol fue la del gol de ellos y la de José García de nosostros. Los dos nos anulamos (...) El fútbol no es ganar todos los fines de semana, a lo mejor acá hay una costumbre equivocada de creer que vas a ganar todos los fines de semana y todos los clásicos", aseguró.

"El mensaje es de bronca cuando uno entra al vestuario y pierde así un clásico. No hay ninguna palabra para levantarte, eso es a partir de mañana, ahora hay que masticar bronca y aguantársela", reveló el timonel, quien también se refirió al cambio de Figueroa por lesión: "Optamos por poner a Orellana porque Motagua tiene jugadores muy altos y nos podía complicar era con pelota parada. Pero bueno, la jugada después termina siendo por abajo y el gol lo termina haciendo el más chiquitito", concluyó.