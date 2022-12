Victoria tuvo una labor más que destacada en el Apertura 2022 de la Liga Nacional de Honduras. Desde el retorno de su alma mater, Salomón Nazar, el equipo desplegó un fútbol bonito de ver que lo llevó hasta las semifinales, en donde cayó 2-1 ante Motagua. Y su gran exponente dentro de la cancha fue el talentoso Alexy Vega.

El extremo de 26 años, zurdo, anotó el único tanto de su equipo con un remate que explotó en el ángulo de Licona y un doblete de gran factura frente a Real España en el repechaje. Aunque su rendimiento fue sobresaliente a lo largo del torneo, convirtiendo 10 goles en 21 partidos.

Según Diario Diez, interesa en el ámbito local. Marathón intentó ficharlo sin éxito, pero ahora Olimpia y Motagua, los finalistas del campeonato, quieren adquirir sus servicios. Hasta el momento fueron los Albos, club del cual Vega reveló ser hincha en diálogo con TVC, los que presentaron una oferta concreta no ha trascendido.

Aunque la junta directiva de la Jaiba Brava en realidad piensa en exportar al futbolista a la MLS, la primera división del fútbol de Estados Unidos. De acuerdo la información del mismo medio, está negociando a través de dos intermediarios con el Minessota United.

El club entre sus filas cuenta con tres hondureños: Kervin Arriaga; Geremy Rodas, en el Minnesota 2 de la MLS Next Pro; y Joseph Rosales, cuya ficha recientemente fue comprada por los Loons. En la última temporada el conjunto estadounidense no logró clasificar a los playoffs, por lo que la legión catracha, independientemente de si arriba Vega o no, tendrá una interesante tarea por delante.