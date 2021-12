Tras quedar eliminado del Apertura 2021 y perder la final de la Liga Concacaf ante Comunicaciones, Motagua empezó una limpieza importante dentro de su plantilla. Varios nombres importantes fueron cortados por los directivos y entre ellos se encuentra el argentino Matías Galvaliz, quien llevaba 4 temporadas en el club.

Luego de confirmarse que no seguirá perteneciendo a las Águilas Azules, la prensa hondureña empezó a rumorear la posibilidad de que sea fichado por Olimpia. Esta posibilidad parecía crecer con el pasar de las horas, pero los protagonistas decidieron salir a desmentirlo a los medios.

"No he hablado con nadie, yo personalmente ni por teléfono, esas son cosas que inventan, no sé si ustedes los periodistas, la gente, como te digo, hoy en día en internet se puede decir cualquier cosa de cualquier persona y nadie dice nada", declaró el propio futbolista en una entrevista con Diario Diez.

Y agregó sobre que todavía no recibió el contacto: "Las redes te dan eso y la libertad de expresarse como quieran y dicen cualquier cosa. Estoy descansando con mi familia, no he hablado nada con nadie pero estoy evaluando las opciones que están apareciendo pero nada más que eso".

El otro que opinó fue Rafael Villeda, presidente de Olimpia, y fue muy directo cuando le consultaron sobre la posibilidad de que fichen al futbolista proveniente de Motagua: “Yo no he escuchado al profe hablar de Galvaliz, me ha sorprendido la noticia. Él no está dentro de nuestros planes”.