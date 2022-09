Honduras no pudo tener a Valerio Marinacci en el amistoso que perdió ante Guatemala.

La razón por la que Valerio Marinacci no debutó con Honduras

La Selección Sub-20 de Honduras disputó el fin de semana su primer partido de preparación previo a disputar el Mundial, pero no le fue nada bien porque cayó con un 3-0 ante su similar de Guatemala y no solo eso fue la mala noticia, también que no pudo debutar el defensor italiano Valerio Marinacci quien era una de las novedades.

Marinacci fue la gran sensación en la convocatoria de la H, causó la ilusión de los seguidores debido a que se formó futbolísticamente en la Lazio de Italia y que es una de las grandes promesas del club, pero causó incertidumbre que no entró en la convocatoria del fogueo ante los chapines a pesar de estar en la delegación.

El lateral nacido en tierras italianas no pudo estar en el choque contra los guatemaltecos, porque llegó con una lesión en la rodilla, la cual arrastra desde su club, pero a pesar de eso se presentó a la convocatoria y atendió el llamado del entrenador Luis Alvarado, pero tras ser evaluado se confirmó que no podía jugar.

Valerio Marinacci fue parte de dos entrenos de la “Mini H” donde fue observado por los entrenadores y los médicos, hizo trabajo diferenciado y luego observó la derrota en el graderío, para luego retornar a Italia donde se unirá a su club y trabajará en recuperarse para volver a la actividad.

Ahora se está a la espera que se concrete otro partido de preparación de cara al Mundial de Indonesia 2023 y donde ahora sí se podría dar el debut de Marinacci, quien es llamado a ser una de las figuras de los catrachos.