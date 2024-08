La Selección Sub-20 de Honduras no pudo lograr su objetivo de estar en la Copa del Mundo Chile 2025, esto luego de ser eliminado del Campeonato de Concacaf ante Cuba, que ha causado que uno de los más señalados sea el entrenador Emilson Soto.

Soto prácticamente ha sido atacado por los medios de comunicación de su país y también por los aficionados, quienes lo han responsabilizado por el fracaso en la competición, por lo que no dudó en responder de manera contundente y se defendió de todos los cuestionamientos.

La defensa del técnico

“Orgulloso de mi equipo, dieron su máximo esfuerzo desde la preparación hasta la competencia, dieron todo dejando familia, amistades, estudios etc. Por Honduras en cada uno de los partidos se entregaron por nuestra gente”, arrancó diciendo.

“No conseguimos la meta por esas injusticias que tiene el fútbol, pero no por falta de entrega, esfuerzo y amor por la camisa. Nos venimos invictos y aun así no clasificamos”, agregó el estratega de la H.

“Las lágrimas que derramaron al terminar el partido son testigo del amor por nuestra patria, cosa que aquellos que nos critican nunca han hecho nada ni por ellos mismos, menos por Honduras”, finalizó.

La postura de la Fenafuth

La Federación de Futbol de Honduras no se ha tomado a la ligera este resultado, por lo que ya tomó su primera decisión y fue la de despedir al uruguayo Daniel Uberti, quien era director de selecciones juveniles, mientras en el caso de Soto sigue en su puesto.