El director técnico de la Selección de Honduras, Hernán Bolillo Gómez habló ante los medios de comunicación para manifestar entre otras cosas una queja muy puntual: los estadios del fútbol hondureño. Para iniciar el 2022 con las cuentas claras, el estratega colombiano fue bastante crítico con el estado actual de las canchas del fútbol en Honduras. Y afirmó que poder mejorar esto será muy importante para el presente y futuro de la selección. Además, tomando en cuenta que a la vuelta de la esquina hay dos encuentros fundamentales ante Canadá y El Salvador por las Eliminatorias de Concacaf para Qatar 2022.

Teniendo experiencia en otros escenarios como Colombia y Ecuador, Hernán Gómez afirmó que el mejorar las canchas es un pedido en general por el espectáculo no solamente para un mejor juego para la Selección de Honduras, sino también para los aficionados que vayan a apoyarla. Y esto, de manera directa también ayudará al futbolista catracho. En este sentido, Hernán Gómez también mencionó que se debería ver el trabajo que ha hecho Costa Rica en sus canchas.

Hay que modificar las canchas en Honduras

"En el fútbol ya no tiene trascendencia que sea en casa o afuera. En los videos que he visto, Honduras juega mejor afuera, porque hay mejores canchas. Es una de las cosas que con mucho respeto a toda la gente del país y encargados, las canchas de Honduras son malas. Todas las canchas de los países han cambiado, Costa Rica, Colombia. No es mejorarla, es cambiarla por la que está en el mundo. No podemos ser conformistas, podemos cambiar la cancha. Hagamos lo mejor para que la selección juegue mejor" afirmó Hernán Gómez

"Además es un pedido que hago para jugar mejor, es un espectáculo para el pueblo, es para que la gente se divierta, el futbolista también y hay que tratar de tener lo mejor. Yo los veo (a los jugadores) con ganas, he conversado con algunos. En la selección se juegan eliminatorias, Copa Oro y amistosos no hay. Cada vez que se sale a la cancha es un partido representando al país y hay que trabajarlos de la mejor manera, con orgullo y mucha seriedad", esto último haciendo referencia al amistoso que tendrán ante la Selección de Colombia.

Recordemos que la Selección de Honduras y la Selección de Colombia se estarán enfrentando en un encuentro amistoso el próximo domingo 16 de enero desde Fort Lauderdale, Florida, en las instalaciones del Inter Miami de la MLS, franquicia de la cual es copropietario David Beckham. En donde será el comienzo de este 2022 para el Bolillo Gómez al frente de los catrachos.