La verdad es que los equipos mexicanos vivieron una extraordinaria jornada en la Concachampions. Pumas y Cruz Azul dieron el golpe sobre la mesa dejando en el camino al New England y al Montréal de Romell Quioto. Ante este escenario, el periodista mexicano David Faitelson no pudo aguantar la emoción y lo compartió en redes sociales, aunque con un particular mensaje para los equipos derrotados.

Recordemos que Romell Quioto tenía grandes expectativas al igual que sus compañeros de poder avanzar entre los cuartos del torneo. Por como quedaron las cosas, Cruz Azul tendrá como rival en semifinales a Pumas, que pudo darle la vuelta a la serie ante New England Revolution, la cual se definió por la vía de los penales.

A través de su cuenta oficial de Twitter, David Faitelson publicó el siguiente mensaje. "No esta mal, para una noche de miércoles. Cruz Azul y Pumas, en semifinales de Concaca. Montréal y New England, a verlo por televisión", escribió el periodista mexicano en sus redes sociales. Mensaje que obviamente no fue recibido de gran manera para los aficionados del New England y el Montréal.

Una jornada importante para el fútbol mexicano quienes son los grandes aspirantes a quedarse con esta Concachampions. Gran remontada de los Pumas tras perder en la ida (3-0) y posteriormente Cruz Azul con la ausencia de Jesús Corona en el arco tampoco tuco inconvenientes para quedarse con la eliminatoria y ubicarse entre los cuatro mejores del torneo.