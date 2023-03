Lo que para Club Deportivo Olimpia fue una fiesta en San Pedro Sula, para Atlas terminó siendo un debut pesadillezco en la Concachampions 2023. Los dirigidos por Pedro Troglio se impusieron 4-1 a los tapatíos con goles de Kevin López, Jerry Bengtson y un doblete de Jorge Benguché, prácticamente sentenciando una serie que tendrá su último capítulo el próximo martes 14 de marzo, en Jalisco.

Este triunfo Melenudo tiene un sabor especial, pues se convirtió en el equipo centroamericano con más ganes ante equipos mexicanos (4) en el certamen y en el único que, hasta el momento, sumó de a tres en la ida de los octavos de final: Alianza igualó 0-0 con Philadelphia Union, Tauro cayó 1-0 ante León y Vancouver Whitecaps goleó 5-0 a Real España. Resta saber qué sucederá hoy con Motagua y Alajuelense.

"No sé a dónde llegaremos, si a cuartos, semis. No sé. Pero el tema es competir y dejar bien parado al fútbol hondureño. Cuesta mucho, pero fue muy bueno lo que han hecho los jugadores. No nos sobra nada, hay que volver a matarse el martes (...) es claro que la diferencia económica y de estructuras es muy grande, pero nos hemos preparado siempre para competir a nivel internacional", externó Troglio.

Así reaccionó la prensa mexicana tras la derrota de Atlas: