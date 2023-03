Real España no pudo ante Vancouver Whitecaps y complica su clasificación.

Real España de Honduras no la pasó bien en el juego de ida de los octavos de final del la Liga de Campeones de la Concacaf, luego de caer de manera estrepitosa 5-0 ante el Vancouver Whitecaps de Canadá y con esto prácticamente está quedando fuera de la competición.

La pesadilla de la máquina no tardó en comenzar y rápidamente sus errores defensivos comenzaron a pasar factura cuando por medio del juego aéreo apareció Tristán Blackmon para hacer el 1-0 y así trazar el camino para el marcador abultado.

Los aurinegros no pudieron meter ni las manos en el segundo tiempo, no mostraron mejoría y se terminaron de complicar cuando Ryan Reposo marcó el 2-0 al 59, la fortuna no estaba de su lado, porque luego Devron García marcó en su propia puerta, dejando sin opciones a Luis El Buba López.

El representativo hondureño no pudo mejorar, ni por lo menos conseguir el descuento, todo lo contrario aumentó la desventaja con la anotación de Pedro Vite al minuto 70 y luego al 77, Brian White cerró la cuenta para confirmar la goleada con el 5-0.

Real España prácticamente quedó eliminado de la Concachampions 2023, por lo que necesitará de un milagro para remontar el 5-0 que le propinó el Whitecaps, cuando se enfrenten en el partido de vuelta el próximo miércoles 15 de marzo en el estadio Olímpico Metropolitano.