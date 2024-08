El entrenador de los rojos no se mostró preocupado tras la sorpresiva caída.

Municipal, el campeón nacional de la Liga de Guatemala inició con el pie izquierdo la Copa Centroamericana 2024, luego de perder 1-0 contra Managua en condición de visitante. Sebastián Bini analizó el resultado y a pesar de no tener el resultado deseado se mostró tranquilo.

Bini destacó lo hecho por los pinoleros, aunque también mencionó que la derrota se dio por un penal que llegó por una jugada fortuita, a esto se le debe sumar que los rojos no pudieron aprovechar las opciones ofensivas que se generaron y al final esto pesó.

Su análisis

“El rival contó con un poco más de suerte que nosotros, no pudimos finalizar nuestras jugadas a gol, ellos se encontraron con un penal que sacaron diferencia. No son menos, Nicaragua creció, ahora no es menos que nadie, está compitiendo a nivel de selección y clubes, fue un juego complicado”, dijo

“En el primer tiempo nos anularon un gol, otra pegó en el palo, luego en el segundo pudimos arrancar ganando, sinceramente nos ganaron bien, no hay excusas, nosotros no metimos nuestras opciones y ellos sí lo hicieron”, agregó.

Sin preocupación

“Es importante finalizar las jugadas, si nos hubiéramos puesto a ganar hubiéramos manejado de otra manera el partido, pero así es esto, porque creo que es una jugada fortuita el penal, pero así es el futbol, es el primer partido, se nos complica, fuimos con la intención de ganar y ahora hay que afrontar los otros partidos”, continuó diciendo el técnico.

“En un equipo grande siempre hay presión, estas son cosas que pasan, en el futbol se puede ganar, perder o empatar, nosotros queríamos ganar, hicimos méritos para hacerlo, pero a veces no sucede así, este deporte da esta clase de golpes y por esta derrota no podemos tirar la toalla, esto apenas está empezando”, finalizó.