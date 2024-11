"Sacaron beneficio": Amarini Villatoro lanza una dura acusación que no gustará en Municipal.

Municipal y Xelajú empataron 1-1 en “El Trébol”, que albergó un tenso partido en el cual estuvo en juego el liderato del Torneo Apertura 2024. Al final del día le sigue perteneciendo a los Rojos, que se mantienen a dos puntos de los Chivos.

Sin embargo, el trámite no estuvo exento de polémicas arbitrales. En los minutos 8 y 30 se sancionaron erróneamente dos fueras de juego a José Martínez en situaciones claras de gol. De hecho, en el primero Javier Longo le cometió una infracción de tarjeta roja.

Aunque posteriormente llegaron los tantos de Pedro Altán y Óscar Raí Villa, quien cambió por gol el penal que José Morales le hizo a Yilton Díaz . A esta acción se refirió el técnico de la visita, quien apuntó duramente contra el campeón nacional.

Amarini Villatoro lanza una dura acusación contra Municipal

Amarini Villatoro tuvo palabras irónicas para con Municipal: “Ellos tuvieron oportunidades muy claras y también nosotros. Creo que aprovechan un error nuestro y nosotros empatamos con un penal claro, ¿verdad? Porque siempre acá, cuando empatan o se pierde todo el arbitraje está en contra”.

“La presión que, como el torneo pasado, ejercieron en fases finales para sacar beneficio de eso”, disparó, haciendo alusión a la sanción por racismo del Órgano Disciplinario de la Liga Nacional que le impidió a Roque Caballero, delantero de Mixco, jugar la final de vuelta tras ser agredido por Edgardo Fariña.

¿Qué dijeron en Municipal sobre las polémicas del partido con Mixco?

El volante de los Rojos, Jonathan Franco, fue tajante al hablar sobre los dos fuera de juego que le señalaron a Municipal: “Eso ya es criterio del árbitro, si él dice que sí, pues ahí lo dejamos. Yo no me meto en eso, eso ya depende de la Liga y ellos van a decir si era o no era”.

Municipal volverá a jugar el próximo sábado 16 de noviembre, cuando visite a Cobán por el duelo reprogramado de la séptima jornada. Mientras que a Xelajú solo le queda un encuentro por delante y lo jugará luego de la fecha FIFA, el domingo 24, contra Mixco.