El futbol de Guatemala logró hace dos años clasificar a su segunda Copa del Mundo Sub-20, generación de futbolistas que se ha ido dando a conocer y uno de ellos es Rudy Muñoz, quien actualmente es parte de Municipal y a pesar de sus 18 años ya figura en el primer equipo.

Muñoz fue mundialista en Argentina 2023, siendo uno de los más pequeños de la nomina y que sin duda desde entonces comenzó a proyectarse, algo que ya está teniendo resultados, siendo a base de grandes actuaciones en los entrenos y partidos que se ha ganado la confianza de Sebastián Bini

Los inicios de Rudy Muñoz

El jugador comenzó a vincularse al futbol apenas a los siete años, cuando se unió a los rojos, luego fue avanzando y siendo apoyado por los entrenadores en la que logró pasar por todas las categorías, que también le permitió ser parte de la Selección Sub-16, Sub-17 y Sub-20 de Guatemala.

“Con el apoyo de toda mi familia, especialmente mi tío que me apoyó desde los 7 años y todavía me sigue apoyando, desde pequeño me jaló, el me llevaba a los entrenos, me llevaba a los partidos, aún me sigue apoyando y estoy muy agradecido con él“, dijo en su momento Muñoz a Soy 502.

Su debut en Municipal

Rudy Josué Muñoz Boteo debutó en la Liga Nacional de Guatemala el 8 de mayo del 2022 según datos del portal Guatefutbol.com, desde entonces ha disputado 10 partidos, suma 373 minutos y lleva dos goles, los cuales los anotó este domingo en el partido contra Deportivo Zacapa.

¿A la Selección Mayor de Guatemala?

Con lo que respecta a la azul y blanco, hace unos meses disputó el Premundial Sub-20 en México donde no logró ir al Mundial, pero con el conjunto Mayor que dirige Luis Fernando Tena ya ha tenido oportunidad de ser invitado, aunque no ha recibido una convocatoria formal.