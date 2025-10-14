Pescadito Ruiz predice el resultado de Guatemala en el Cuscatlán con una sentencia que golpea a El Salvador

Guatemala se enfrentará a El Salvador en el Estadio Cuscatlán y apareció Carlos Ruiz para dejar su pronóstico del partido. Su sentencia golpeó a los locales, que intentarán quedarse con los tres puntos para no enterrar su sueño mundialista.

Las Eliminatorias al Mundial 2026 están que arden, especialmente en el Grupo A de Concacaf. El sorpresivo líder es Surinam, escoltado por Panamá. Por su parte, La Selecta se encuentra en el tercer lugar y La Bicolor cierra el orden del cuarteto.

Pescadito confía en los dirigidos por Luis Fernando Tena. Está claro que mantiene intacta la ilusión de clasificar a la Copa del Mundo por primera vez en la historia de este deporte. Por eso mismo, lanzó su pronóstico al aire sin ninguna duda.

“Ganamos 3-0″, posteó Ruiz a través de su cuenta oficial de X. Máximo goleador de la historia de la Selección Nacional, llenó de esperanzas a un pueblo entero con el intento de vaticinio de un marcador que podría llegar a sentar precedente.

Guatemala contará con Nicho Hagen: ya lo confirmó Luis Fernando Tena en conferencia

Durante la más reciente rueda de prensa, Luis Fernando Tena confirmó que en el arco de Guatemala se encontrará Nicholas Hagen. Esto, pese a que fue señalado fuertemente por los aficionados y los analistas, debido a sus últimas actuaciones.

“No, no me ha pasado ningún cambio de portero por la cabeza. Con eso no hay ninguna duda. Mañana atajará Hagen”, sentenció el entrenador mexicano tras adelantar que “Sí, habrá cambios. A Guatemala ni a El Salvador les sirve el empate. El Salvador será más ofensivo de lo que fue ante Panamá y Surinam”.

“Es evidente que puede jugar Lom, está atravesando un buen momento y anda fino con el remate. Para definir las alineaciones nos enfocamos en la gran calidad del jugador, el momento que atraviesa y las circunstancias en general“, finalizó el DT.