La Selección de Guatemala tendrá un 2025 recargado, especialmente si cumple con su próximo objetivo de clasificar a la Copa Oro. En marzo jugará los Prelims frente a Guyana en búsqueda de meterse en la fase de grupos de la competencia que se llevará a cabo en Canadá.

Por ahora, la Azul y Blanco no tiene ningún partido amistoso de preparación programado antes de la fecha FIFA de marzo. Teniendo en cuenta que en noviembre no tuvo acción, tras quedar eliminado en octubre en la fase de grupos de la Liga de Naciones, el combinado chapín sumará una inactividad de seis meses si no logra organizar un encuentro previo.

Antes de marzo, la FIFA no tiene fecha oficial en su calendario. Sin embargo, una gran cantidad de seleccionados ya han organizado duelos amistosos como Costa Rica, Estados Unidos, Panamá, entre otros, por encima del organismo internacional. Esta también es la idea de Luis Fernando Tena, quien le hizo un pedido especial a Gerardo Paiz, presidente de la FEDEFUT.

El pedido de Luis Fernando Tena a la FEDEFUT

De acuerdo a la información del canal de Youtube, La Pizarra GT, el entrenador mexicano exigió jugar un amistoso de preparación para lo que será la competencia oficial en marzo y este sería con una selección de la región, la cual debería confirmarse.

No solo pidió por este amistoso, sino que Tena solicitó que se juegue exclusivamente en el Cementos Progreso, estadio en el que se llevaría a cabo el partido de vuelta de los Prelims de la Copa Oro ante Guyana.

Considerando que el Estadio Doroteo Guamuch Flores está en refacciones, Guatemala tiene dos opciones para hacer de local. La casa de Comunicaciones es la que más posibilidades tiene hasta ahora, el otro escenario sería el de Antigua GFC. Por este motivo, Tena pidió jugar un amistoso en este campo para que la Azul y Blanco pueda acostumbrarse a la gramilla de la Pedrera.

