Otro revés con la Selección de Guatemala: Willy Olivera suma su segundo fracaso en el banquillo de la azul y blanco

La Selección Nacional de Guatemala se quedó a las puertas de la final del torneo de fútbol de los Juegos Centroamericanos, tras caer 2-1 ante Costa Rica en un partido intenso que marcó el desenlace del camino chapín en la competencia. Con este resultado, la Azul y Blanco se despide de la lucha por la medalla de oro y deberá concentrarse en la disputa por el bronce, en busca de cerrar el torneo con una sonrisa y reconocimiento al esfuerzo mostrado.

El duelo arrancó con mucha paridad, ambos equipos midiendo fuerzas y sin regalar espacios en el arranque. Sin embargo, poco a poco los costarricenses comenzaron a tomar el control del balón. El primer gol del encuentro llegó tras un penal a favor de los ticos. Aunque Diego Bolaños detuvo el primer disparo, el rebote quedó servido y el atacante rival no perdonó, colocando el 1-0 que abrió la cuenta en un duelo que prometía emociones.

Guatemala intentó reaccionar, pero el panorama se complicó antes del descanso. Raúl Cruz fue expulsado por un golpe sobre un adversario, dejando a la Azul y Blanco con un hombre menos. La inferioridad numérica se hizo sentir de inmediato: el equipo perdió presencia en el mediocampo y se vio obligado a reorganizar su defensa para contener los embates de un rival cada vez más dominante.

En la segunda mitad, la desventaja numérica pesó aún más. Costa Rica aprovechó los espacios y, tras una gran jugada colectiva, amplió el marcador con el 2-0, dejando a Guatemala con pocas opciones de revertir la situación. El golpe fue duro para los dirigidos por Willy Olivera, que se vieron obligados a adelantar líneas y asumir riesgos en busca del descuento.

El esfuerzo chapín tuvo su premio en los minutos finales. Al minuto 90, Jair Asprilla apareció en el área para aprovechar un balón suelto y definir con frialdad, marcando el 2-1 definitivo. Sin embargo, el tiempo ya no alcanzó para la remontada. Con la derrota, Guatemala se despide de la final, pero mantiene viva la ilusión de conseguir la medalla de bronce, que representaría un cierre digno a un torneo de entrega y sacrificio.

Este tropiezo marca el segundo revés de Willy Olivera al mando de la Selección, tras haber caído también en la final del Torneo Uncaf ante los mismos ticos. Ahora, el técnico mexicano deberá preparar el siguiente gran reto: el Campeonato Sub-17 de Concacaf, donde Guatemala buscará el ansiado pase al Mundial de Qatar, un desafío que pondrá nuevamente a prueba el proyecto formativo del fútbol nacional.