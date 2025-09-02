Olger Escobar recibe la propuesta menos pensada para salir de la MLS en medio de las Eliminatorias con Guatemala

Se avecina una exigente fecha FIFA para la Selección de Guatemala. Este jueves, en el arranque de la última ronda de las Eliminatorias al Mundial 2026, recibirá a El Salvador en el Estadio Cementos Progreso. Y el próximo lunes, el Rommel Fernández albergará su vibrante duelo contra Panamá.

Además de la importancia que revisten ambos juegos, los aficionados chapines también están expectantes por ver el desempeño de su gran joya: Olger Escobar, quien al unirse a la concentración de la Bicolor recibió el trofeo del mejor jugador joven de la Copa Oro, el cual la Concacaf tenía pendiente entregarle.

Ni bien regresó a finales de julio a CF Montréal, el mediocampista ofensivo de 18 años debutó oficialmente en la MLS, le anotó su primer gol a su ex equipo, New England Revolution, y hasta sumó minutos en Leagues Cup, ganándose la confianza del técnico italiano Marco Donadel.

Olger Escobar recibe inesperada propuesta para salir de la MLS

Uno de los seleccionados que más acuerpó a Olger Escobar desde que llegó a la selección mayor es Nathaniel Méndez-Laing, construyendo un gran vínculo de amistad. Y en su arribo al país para los partidos de Eliminatorias, el ariete del MK Dons de Inglaterra sorprendió al sugerirle jocosamente un cambio de agente.

Cuando le pidieron un consejo para Escobar, Méndez-Laing le dijo al medio Ciudad Deportiva: “Que venga a firmar conmigo y con mi agente (risas), ese es mi consejo. Que juegue al fútbol, que disfrute… todavía eres joven, vas a tener oportunidades. Quédate nivelado, ten los pies en la tierra y sigue demostrando. Él está haciendo eso. Me siento como un hermano mayor muy orgulloso”.

Recordemos que el extremo de 33 años es representado por Fifteen Eleven Managment, mientras que el juvenil de Montréal es parte de Roc Nation Sport, la agencia que trabaja para figuras como Vinícius (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Napoli), Federico Dimarco (Inter de Milán), Gabriel Martinelli (Arsenal) o Lucas Paquetá (West Ham).

“Él es un talento excepcional, lo pude ver de inmediato. Es algo que pasa mucho también en Inglaterra: les ponen mucha responsabilidad a chicos tan jóvenes. Tiene una gran habilidad, es hermoso verlo jugar ahora en la MLS, la selección y es una trayectoria que estoy emocionado por ver”, sentenció Méndez-Laing sobre Escobar, en sintonía con la afición guatemalteca.