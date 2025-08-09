Es tendencia:
“Nos vengaremos”: Óscar Santis recibe la amenaza que nadie esperaba en Guatemala antes de las Eliminatorias

El futbolista sufrió muchos comentarios inesperados y hasta una promesa de venganza que perjudica a La Bicolor.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Óscar Santis recibió una reciente amenaza que perjudica a Guatemala.
Guatemala entera se encuentra en vilo después de ver la amenaza que recibió el futbolista Óscar Santis. Nadie se lo esperaba, y llega en un momento sumamente complicado. Mucha gente se enteró de lo ocurrido y no dejaron pasar la cuestión.

La Selección Nacional se acerca a la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026. Para la misma, deberán afrontar una serie de encuentros sumamente duros con los que buscarán la clasificación directa a la importante cita. Será complicado.

Con trabajo duro, Luis Fernando Tena intentará superar el Grupo A, compuesto también por Panamá, El Salvador y Surinam. Es necesario que superen las tres ventanas de dos partidos cada uno, para septiembre, octubre y noviembre.

Para llegar a esta etapa, los chapines primero superaron otras complicaciones en relación a Concacaf. Del recuerdo generado por la última serie de cotejos llegó la advertencia de venganza que afectó a Santis y a la totalidad de esta plantilla.

Guatemala en vilo: promesa de venganza contra Selección Mayor y Óscar Santis

Durante la segunda fase de las Eliminatorias al Mundial 2026, Guatemala debió mantener un cruce casi definitivo con República Dominicana. Ambos equipos le debían a su afición un triunfo para avanzar a la siguiente etapa y poder celebrar.

Finalmente, los guatemaltecos se impusieron a los dominicanos por 4-2. Así fue como acabaron con su sueño mundialista, acrecentaron el suyo y vieron resurgir a una enorme figura. Fue Óscar Santis, quien hizo tres de cinco goles chapines.

Esto generó el enojo del streamer e influencer Ángelo Valdés, quien no dudó en dejar un amenazante descargo vía X: “A veces, en las noches, pienso en este tipo y en lo que le hizo a mí país. Nos vengaremos algún día, Óscar Santis…”, posteó.

