“Nos vengaremos”: Óscar Santis recibe la amenaza que nadie esperaba en Guatemala antes de las Eliminatorias

Guatemala entera se encuentra en vilo después de ver la amenaza que recibió el futbolista Óscar Santis. Nadie se lo esperaba, y llega en un momento sumamente complicado. Mucha gente se enteró de lo ocurrido y no dejaron pasar la cuestión.

La Selección Nacional se acerca a la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026. Para la misma, deberán afrontar una serie de encuentros sumamente duros con los que buscarán la clasificación directa a la importante cita. Será complicado.

Con trabajo duro, Luis Fernando Tena intentará superar el Grupo A, compuesto también por Panamá, El Salvador y Surinam. Es necesario que superen las tres ventanas de dos partidos cada uno, para septiembre, octubre y noviembre.

Para llegar a esta etapa, los chapines primero superaron otras complicaciones en relación a Concacaf. Del recuerdo generado por la última serie de cotejos llegó la advertencia de venganza que afectó a Santis y a la totalidad de esta plantilla.

Guatemala en vilo: promesa de venganza contra Selección Mayor y Óscar Santis

Durante la segunda fase de las Eliminatorias al Mundial 2026, Guatemala debió mantener un cruce casi definitivo con República Dominicana. Ambos equipos le debían a su afición un triunfo para avanzar a la siguiente etapa y poder celebrar.

Finalmente, los guatemaltecos se impusieron a los dominicanos por 4-2. Así fue como acabaron con su sueño mundialista, acrecentaron el suyo y vieron resurgir a una enorme figura. Fue Óscar Santis, quien hizo tres de cinco goles chapines.

Esto generó el enojo del streamer e influencer Ángelo Valdés, quien no dudó en dejar un amenazante descargo vía X: “A veces, en las noches, pienso en este tipo y en lo que le hizo a mí país. Nos vengaremos algún día, Óscar Santis…”, posteó.