Los rojos no tuvieron buenas noticias antes de sus encuentros para luchar por el título.

El Órgano Disciplinario de la Liga Nacional de Guatemala dio una mala noticia a Municipal antes de que dispute la Gran Final del Clausura 2024, esto luego de los incidentes que se dieron a las afueras del estadio de El Trébol en el partido contra Comunicaciones por las semifinales.

Los aficionados rojos demostraron su hostilidad en el encuentro, en especial cuando llegó y se retiró del escenario deportivo el equipo crema, quienes tuvieron dificultades para pasar en su bus y este comportamiento tuvo consecuencias para los escarlatas.

Aunque esto no fue lo único que perjudicó a los capitalinos, porque la cuarteta arbitral también dio a conocer en su acta que aficionados locales plenamente identificados, lanzaron objetos al terreno de juego, algo que ya había sucedido durante el campeonato.

La fuerte multa

El OD dio a conocer qué Municipal tendrá que pagar la cantidad de 35 mil quetzales, esto por el comportamiento de su público en el estadio de El Trébol, en especial con el lanzamiento de diferentes objetos al campo y que afortunadamente no dañaron a nadie.

Además, también fueron multados con 10 mil quetzales por no cumplir las normas de seguridad, esto debido a que no se pudieron evitar las situaciones de violencia cuando el rival llegó y se fue del estadio, incluso les rompieron varios vidrios del bus.

El reporte

“Cuando ingresó el equipo de Comunicaciones, público plenamente identificado de Municipal, lanzó botellas de vidrio y latas al autobús, impactándolo en varias ocasiones (…) El equipo de Comunicaciones fue recibido de una manera hostil, lanzando cervezas, monedas y otros objetos”, redactó el árbitro.

“Cuando salimos en el bus fuimos agredidos con piedras, botellas llenas de cerveza y otros objetos, quebrando 7 vidrios laterales y los 2 frontales del bus, ingresando botellas llenas de cerveza y piedras a dicho bus”, dijo el comisario de seguridad.