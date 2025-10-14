Cristiano Ronaldo le quitó el récord a Carlos Ruiz en Eliminatorias Mundialistas, pero: ¿Quién hizo más goles de penal?

Exactamente nueve años, un mes y ocho días duró el reinado de Carlos Ruiz como el máximo goleador en toda la historia de las Eliminatorias para la Copa del Mundo.

El “Pescadito” anotó 39 goles con la Selección de Guatemala en las clasificatorias de la Concacaf. Y este martes, Cristiano Ronaldo hizo un doblete en el empate 2-2 de Portugal ante Hungría para llegar a 41 anotaciones bajo la jurisdicción de la UEFA y dejar a su país al borde de la clasificación al Mundial 2026.

La presente es la sexta Eliminatoria que disputa Ronaldo. Una más que Ruiz, quien fijó su récord en 49 apariciones con la Bicolor. Ahora, el astro luso tiene dos juegos más por delante para seguir ampliando su hito: el 13 de noviembre enfrentará a Irlanda y tres días después, el 16, recibirá a Armenia.

A raíz del logro alcanzado por el ex delantero de Real Madrid, en redes sociales se generó debate sobre la cantidad de goles que hizo de penal camino a las diferentes citas mundialistas, demeritando esa vía para anotar —sobre todo tras su ejecución fallida el sábado pasado, contra Irlanda—.

Por eso, desde Fútbol Centroamérica nos pusimos en contacto con el periodista y estadígrafo guatemalteco Carlos Paredes para saber cuántas alegrías le dio Ruiz a los aficionados chapines haciendo valer la pena máxima.

¿Cuántos goles de penal anotaron Cristiano Ronaldo y Pescadito Ruiz en Eliminatorias?

“CR7” tiene en su haber 5 goles de penal en Eliminatorias. El último lo marcó el 9 de septiembre, en el triunfo 3-2 sobre Hungría, y sirvió para alcanzar la marca de Carlos Ruiz, autor de 2 dianas desde los doce pasos con Guatemala.

Según datos de Paredes, su primer gol por este medio llegó el 6 de enero de 2001, en la derrota 5-2 ante Costa Rica que dejó a la Azul y Blanco sin un lugar en el hexagonal camino al Mundial de Corea-Japón. Se lo marcó al guardameta Álvaro Mesén en el demolido estadio Orange Bowl de Miami.

El restante tuvo lugar varios años después, el 11 de octubre de 2011, en la victoria 3-1 sobre Belice. Al minuto 78, el “Pescadito” cambió el penal por gol y desató la algarabía en el Estadio Doroteo Guamuch Flores.