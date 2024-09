¡Mala noticia! Guatemala confirma baja sensible previo a enfrentar a Costa Rica

La Selección de Guatemala se encuentra disputando la Liga de Naciones de la Concacaf y el lunes continuará con su actividad cuando enfrente a Costa Rica, aunque lamentablemente para sus aspiraciones este duelo significará la despedida con su estadio el Doroteo Guamuch Flores.

El escenario deportivo ha sido sede del combinado chapín en los últimos años, testigo de varios momentos memorables y también de otros no tanto, pero por los próximos 10 meses no podrá albergar eventos, en lo que es una pérdida sensible para la azul y blanco.

Guatemala se quedará sin estadio

La razón por la que la azul y blanco ya no jugará en su cancha es porque esta será sometida a mejoras, específicamente porque tendrá un cambio de gramilla y también en la pista de tartán, en lo que es una gran noticia para largo plazo.

Aunque es un aspecto negativo para la Eliminatoria Mundialista de Concacaf cuando se reciba a República Dominicana en junio del 2025 y si en dado caso se logra la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones.

La Fedefut confirma la pérdida del estadio

“Te lo puedo resumir de la siguiente manera: El estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores pertenece a la CDAG, no a la Federación. Nosotros somo unos inquilinos, rentamos prácticamente el estadio. No tenemos injerencia en la cancha, yo he tratado de apoyar y ayudar, pero al final ellos son los administradores”, dijo Gerardo Paiz, presidente de la Fedefut.

“Es importante que el aficionado entienda, la Federación no es la dueña del estadio, es la CDAG. Ahora la CDAG ya subió un evento para el cambio de gramilla y pista. Lo único es que nos quitarán el estadio 10 meses, y entonces hay que ir a ver a dónde jugar en junio (2025)”, finalizó.