Una de las curiosidades que dio la participación de la Selección de Guatemala en la Copa Oro 2023 fue el canto del himno por parte de Luis Fernando Tena. Pese a que es mexicano, el entrenador de la Azul y Blanco decidió entonar las estrofas de la composición musical.

En una entrevista que dio para TUDN, el técnico comentó por qué decidió cantarlo. Además, mostró el gran amor que le ha agarrado al país chapín debido al apoyo que recibió desde que asumió como director técnico del combinado nacional.

“Vamos a los estadios a ver los partidos y ya me lo aprendí. Un himno bonito. La gente como canta y vehemencia y a uno lo contagia y emociona. Me salió cantar unas frases, no quiere decir que deje de ser mexicano o deje de querer a mi país”, comenzó declarando Tena.

Y agregó sobre el grn cariño que le tiene a la nación que lo albergó para continuar su carrera como entrenador: “Agradecido con la gente de Guatemala de lo bien que nos han tratado. Nos hayan dado a dirigir su selección de futbol, es muy importante en cualquier país del mundo”.

Para finalizar habló sobre el gran objetivo que tiene: “Sería una alegría enorme, los guatemaltecos son futboleros y sueñan con ir a un mundial. Tenemos la ilusión, son tantas las ganas que no se debe convertir en obsesión. Que no opere en contra en las eliminatorias. Se imagina a la gente de Guatemala festejando, como en Estados Unidos, y sería una gran alegría”.