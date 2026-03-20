Lester Martínez vs. Immanuewel Aleem: cartelera completa, hora y dónde ver en Guatemala la pelea por el título WBC

Lester Martínez tendrá este sábado 21 de marzo una de las noches más importantes de su carrera. El boxeador guatemalteco se enfrentará al estadounidense Immanuewel Aleem en el combate estelar de una velada que se realizará en el National Orange Show Event Center de San Bernardino, California, con el título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) en juego.

La pelea aparece como una gran oportunidad para el púgil chapín, que llega invicto y bien posicionado en la categoría. Martínez figura como número 2 del ranking WBC, solo por detrás del mexicano Canelo Álvarez, mientras que Aleem está ubicado en el puesto 8, por lo que el cruce tiene un valor deportivo enorme dentro de las 168 libras.

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A qué hora pelea Lester Martínez en Guatemala

La transmisión de la velada comenzará a las 6:00 p.m. de Guatemala y el combate principal entre Lester Martínez e Immanuewel Aleem está proyectado para alrededor de las 9:00 p.m. de Guatemala, aunque puede moverse según la duración de los combates previos.

Dónde ver en Guatemala la pelea de Lester Martínez vs. Immanuewel Aleem

La pelea será trasmitida por Disney+, ESPN y TV Azteca Guate.

El afiche del combate de Lester Martínez. (ProBox TV)

Lester Martínez va por una noche histórica

Martínez llega invicto con un récord de 19 victorias, 0 derrotas y 1 empate, con 16 nocauts, mientras que Aleem cuenta con una marca de 22 triunfos, 3 derrotas y 3 empates, con 14 KO.

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Lester llega respaldado por el impacto que generó su empate ante Christian Mbilli en 2025, una actuación que elevó su nombre en la escena internacional y lo consolidó como uno de los contendientes más serios del peso supermediano.

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La cartelera completa de la velada Lester Martínez vs. Immanuewel Aleem

La función en San Bernardino tendrá como pelea principal el choque entre Martínez y Aleem por el cinturón interino del WBC, pero también contará con varias peleas de respaldo:

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Lester Martínez vs. Immanuewel Aleem – título interino supermediano WBC

– título interino supermediano WBC Joshua Kevin Anton vs. Kudratillo Abdukakhorov – superwelter

– superwelter Anthony Cuba vs. Jair Valtierra – superligero

– superligero Charles Harris Jr. vs. Jason Limón

Albert González vs. Brandon Chambers

Jocelyn Camarillo vs. Isis Sio

Sam Contreras vs. Cesar Cantu

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Canelo Álvarez en el horizonte: qué está en juego para el guatemalteco

La dimensión de la pelea va más allá del cinturón interino. El ganador quedará muy bien perfilado de cara a una pelea por el título absoluto, por lo que Martínez tendrá enfrente una posibilidad concreta de dar el salto más importante de su carrera profesional contra el mexicano Canelo Álvarez.

Para Guatemala, además, se trata de una cita de alto impacto. El invicto chapín subirá al ring con la posibilidad de seguir haciendo historia y de dar otro paso hacia la élite del boxeo mundial en la categoría supermediana.

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Canelo Álvarez siempre es un objetivo ambicioso. (Instagram)

Lester Martínez vs. Immanuewel Aleem: la ficha del combate

Pelea: Lester Martínez vs. Immanuewel Aleem

Lester Martínez vs. Immanuewel Aleem Fecha: sábado 21 de marzo de 2026

sábado 21 de marzo de 2026 Lugar: National Orange Show Event Center, San Bernardino, California

National Orange Show Event Center, San Bernardino, California Título en juego: interino supermediano del WBC

interino supermediano del WBC Hora en Guatemala: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Dónde ver: Disney+, ESPN y TV Azteca Guate.