Lester Martínez pidió por Canelo: esto debería pasar para que el guatemalteco pelee con Saúl Álvarez

“Lo tengo guardado desde hace mucho tiempo: Mamá, papá, tu hijo es campeón del mundo”. Esas fueron las palabras salidas del corazón de Lester Martínez con las que estremeció a su natal Guatemala este sábado por noche, luego de vencer al estadounidense Immanuwel Aleem y convertirse en el nuevo campeón interino del peso supermediano del CMB (Consejo Mundial de Boxeo).

El nacido hace 30 años en el departamento de Petén se convirtió en el primer campeón mundial de su país en la disciplina. Y además lo hizo por fallo unánime (120 -108, 118-110 y 119-109), un ingrediente que le añade todavía más métiro a la gesta que ahora lo posiciona como uno de los posibles rivales de Saúl “Canelo” Álvarez.

¿Qué debe suceder para que Lester Martínez pelee con Canelo Álvarez?

A pesar de su cuntundente victoria en el National Orange Show Event Center de San Bernardino, California, Lester Martínez deberá esperar para concertar una pelea con “Canelo” (líder del ranking del Consejo de las 168 libras, donde el centroamericano es segundo). Al menos, todo parece indicar el tapatío no será su próximo contrincante.

El haberse proclamado monarco interno del CMB lo vuelve “mandatario”. Es decir, quedará en posición de exigir un combate con el ganador del otro pleito que pica en punta para realizarse en septiembre en Arabia Saudita o en México: Álvarez vs. Christian Mbilli, quien fue elevado por el CMB a campeón absoluto de la categoría luego de que Terence Crawford se retirara del boxeo a finales del 2025.

ver también Lo que muy pocos saben: así fue cómo el guatemalteco Lester Martinez ayudó a Terence Crawford a ganarle a Canelo Álvarez

La última vez que “Bud” Carwford se subió al ring fue el pasado 13 de diciembre y le asestó una categórica derrota al mexicano —que se está recuperando de una intervención quirúrgica en el codo izquierdo— en Las Vegas. Misma velada en la cual Martínez empató con Mbilli, pese a haber parecido superior al camerunés-francocanadiense a lo largo de los diez rounds.

El paso más lógico parecía un desempate entre ambos pugilistas. Sin embargo, desde la CMB, los promotres y la maquinaria comercial que hay detrás empujaron a la inminente realización del cruce entre Mbilli y Álvarez. De hecho, Eddy Reynoso, entrenador y mánager de este último, había manifestado antes de medirse a Crawford que el actual monarca del CMB estaba entre los candidatos.

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Mientras tanto, Lester Martínez, con la gloria en sus manos, ya mandó un mensaje contundente: “Me siento más que listo para hacer una pelea con cualquiera o con él (‘Canelo’ Álvarez) y poder no solo hacer la pelea, sino prepararnos para ganarla. Vamos a ganar porque así es esto, nos vamos a preparar y me siento seguro con lo que podemos lograr con el equipo. Me siento bastante listo para todo eso”.

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Datos clave

Hazaña histórica: Lester Martínez venció por decisión unánime a Immanuwel Aleem y se convirtió en el primer guatemalteco campeón mundial (interino supermediano del CMB).

Lester Martínez venció por decisión unánime a Immanuwel Aleem y se convirtió en el (interino supermediano del CMB). Reto al “Canelo”: con el cinturón en mano, el petenero lanzó un mensaje directo a Saúl Álvarez, asegurando que se siente “más que listo” para enfrentarlo y arrebatarle el trono.

con el cinturón en mano, el petenero lanzó un mensaje directo a Saúl Álvarez, asegurando que se siente “más que listo” para enfrentarlo y arrebatarle el trono. El camino al combate: como campeón interino, Martínez queda en posición “mandataria” para exigir una pelea contra el ganador del duelo entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli .

como campeón interino, Martínez queda en posición “mandataria” para exigir una pelea contra el ganador del duelo entre . Cuentas pendientes: El panorama se vuelve picante ya que Lester viene de un polémico empate ante Mbilli en diciembre, donde muchos expertos vieron ganar al chapín.