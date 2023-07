La Selección de Guatemala dirigida por Luis Fernando Tena ya cumplió dos partidos en esta Copa Oro 2023. Victoria (1-0) ante Cuba y un empate (0-0) ante Canadá. A pesar de no conocer la derrota, todavía no tiene un sitio asegurado en los cuartos de final. Por este motivo también el periodista José del Valle se mostró inconforme sobre todo por la falta de contundencia que se evidenció ante los canadienses.

Si bien es cierto que la Selección de Guatemala consiguió mantenerse en la segunda posición del Grupo D con cuatro puntos, el calendario no juega a su favor. Guadalupe es líder con los mismos cuatro puntos, pero mejor diferencia de goles (+3), luego de haber derrotado 4-1 a Cuba, ya eliminado. Canadá es tercero con dos unidades.

José del Valle sobre Guatemala

“Guatemala jugó bien, me gusta mucho el equipo. Buen planteamiento, buena ejecución, pero me quedo con un sabor agridulce porque pienso que se pudo haber sacado la victoria. Si Guatemala no gana contra Guadalupe, a Canadá le alcanza con un 2-0 sobre Cuba”, aseveró José del Valle a través de su cuenta oficial de Twitter.

Si Guatemala derrota a Guadalupe se clasificará como líder del Grupo D con 7 puntos y enfrentará al segundo lugar del Grupo A (Estados Unidos, Jamaica, Trinidad y Tobago y San Cristóbal y Nieves) en los cuartos de final.

Pero si Guatemala empata, Guadalupe y la Bicolor harán cinco puntos. El empate clasifica a Guadalupe y deja a Guatemala a expensas de lo que haga Canadá. Si los canadienses derrotan a Cuba harán cinco puntos también y ahí dependerá de la diferencia de goles.