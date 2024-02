Desde que el futbolista Aaron Herrera decidió representar a la Selección Nacional de Guatemala, dirigida por Luis Fernando Tena, han transcurrido ocho meses. Esta decisión, motivada por la ascendencia guatemalteca de su padre, ha marcado un nuevo capítulo en la carrera deportiva del joven jugador. Desde entonces, Herrera ha vestido con orgullo los colores de su país en seis encuentros, contribuyendo al equipo en su camino hacia la eliminatoria mundialista.

El debut de Aaron Herrera con la Selección Nacional de Guatemala, conocida como la Bicolor, tuvo lugar en un emocionante partido amistoso contra Costa Rica, que sirvió de preparación para la Copa Oro 2023. Desde ese momento, el futbolista ha demostrado su valía y compromiso con el equipo, participando en cada oportunidad que se le ha presentado.

¿Qué piensa Aaron Herrera sobre la Selección de Guatemala?

“Mi padre nació y fue criado en Guatemala. Hasta ahora ha sido una experiencia increíble. Creo que tomar la decisión de hacer el cambio una sola vez ha sido más que increíble. Ha sido la mejor decisión que he tomado hasta ahora”, expresó Aaron Herrera para ESPN.

“Creo que tenemos un grupo de jugadores que están aquí para demostrar algo. Ya sea un jugador nuevo o un jugador que viene de la Universidad, todos tienen algo diferente que demostrar y creo que todo eso junto va a prestar algo especial este año”.

Encuesta ¿Te han gustado las prestaciones de Aaron Herrera en la Selección de Guatemala? ¿Te han gustado las prestaciones de Aaron Herrera en la Selección de Guatemala? YA VOTARON 0 PERSONAS

“No me gusta hablar demasiado de mí mismo, pero creo que soy un jugador al que le gusta ayudar a sus compañeros y ponerlos por delante de mí. En cuanto a las cualidades en el campo, soy un jugador al que le gusta correr detrás y también me gusta defender”, sentenció Aaron Herrera para ESPN.

Recordemos que El DC United de Aaron Herrera estará debutando el próximo sábado 24 de febrero a las 18:30 horas ante el New England Revolution en una nueva temporada de la MLS en condición de local y todo apunta a que el guatemalteco será titular.

¿Eres fanático del fútbol? Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y recibe las noticias más recientes directamente en tu móvil.