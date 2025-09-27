Guatemala se adelanta: Luis Fernando Tena implementa una medida para sacarle ventaja a El Salvador en la clasificación al Mundial 2026

Guatemala se adelanta a sus próximos juegos por Eliminatorias al Mundial 2026 y modifica su forma de trabajo para llegar de la mejor manera. Cada punto será crucial para cumplir con el gran sueño chapín. Darán todo para hacer historia.

La Bicolor ocupa el último puesto del Grupo A, liderado sorpresivamente por su par de Surinam. El Salvador hace las veces de escolta, mientras que Panamá se mantiene en el tercer lugar. Todavía quedan cuatro jornadas por disputarse.

Con rapidez, Luis Fernando Tena entendió que debía tomar determinaciones de inmediato para el mes de octubre. Esos dos encuentros serán trascendentales y no quiere dar ventaja alguna. Por eso mismo, movió primero todas sus fichas.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Atención Panamá! Guatemala conoce la noticia que necesitaba para su enfrentamiento de las Eliminatorias al Mundial 2026

Luis Fernando Tena piensa en Surinam y El Salvador por las Eliminatorias al Mundial 2026

Guatemala cerró su primera semana de entrenamientos con trabajos totalmente diferentes. Luis Fernando Tena decidió que sus dirigidos practiquen tanto sobre grama sintética como en cancha natural. Así lo confirmaron desde Tigo Sports.

“Luis Fernando Tena ha trabajado un día en grama natural y otro día en grama sintética. Hay que recordar que tendrá dos partidos y con muy poco tiempo de trabajo entre ellos, porque los dos son de visitante. Será un mes duro”, explicaron.

Publicidad

“El primero contra Surinam en superficie sintética y el segundo que lo jugará ante El Salvador en superficie natural. El técnico ha estado alternando esta parte, para que los jugadores vayan adaptándose a las distintas modalidades”, sentenciaron.

Publicidad

Eliminatorias al Mundial 2026: próximos partidos de Guatemala en tercera fase

Visita vs. Surinam , 10 de octubre.

, 10 de octubre. Visita vs. El Salvador , 14 de octubre.

, 14 de octubre. Local vs. Panamá , 13 de noviembre.

, 13 de noviembre. Local vs. Surinam, 18 de noviembre.