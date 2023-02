Premundial Sub-17: Técnico de Guatemala espera que ya no se cometan más errores

La Selección de Guatemala es una de los clasificados a los octavos de final al Campeonato de la Concacaf categoría Sub-17, aunque el entrenador Marvin Cabrera no está conforme y fue claro en decir que hay mucho que trabajar, en especial en defensa y lo cual quedó demostrado en la fase de grupos.

“Hay muchas cosas por corregir, al medio tiempo mi charla fue más sobre la forma de que teníamos que jugar en equipo y no individual, cuando empiezan a dar esas goleadas tan estrepitosas todo mundo quiere hacer su gol, todos quieren brillar y eso no es Guatemala, eso no es lo que le ha inculcado a este grupo, tenemos que jugar en equipo para poder pasar sobre los rivales de manera deportiva”, dijo Cabrera.

Acerca del triunfo por goleada de 8-3 ante Curazao comentó: “Más allá del marcador que parece abultado, creo que hay varias cosas que hay que corregir, los tres goles que nos hacen, creo que son demasiados y regalamos oportunidades que no regalar”.

“Fuimos endebles, no así contra México, contra México me parece que hicimos un partido bueno defensivamente, a pesar de tener un hombre menos los muchachos se comportaron”, agregó el estrega azteca que no salió convencido a pesar de la victoria debido a los errores que se cometieron en defensa.

Guatemala enfrentará hoy a Jamaica en uno de los juegos de los octavos de final, que se disputará a las 19:00 horas en el estadio Doroteo Guamuch Flores y en el que intentará clasificar a los cuartos para estar a un paso de la Copa del Mundo.