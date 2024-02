En una noticia que ha generado gran entusiasmo en el ámbito futbolístico guatemalteco, Gerardo Paiz, presidente de la Federación, ha anunciado que prácticamente está todo listo para que la Selección de Guatemala se enfrente a su similar de Argentina.

Será un encuentro que se disputará durante una de las ventanas por fecha FIFA, pero todavía no están todos los detalles. Lo único que se conoce, hasta el momento, es que se disputará en Estados Unidos.

¿Qué fecha tendrá el partido entre Guatemala y Argentina?

“Ya está todo confirmado y firmado, solo falta que se den a conocer las fechas, nada más. Falta ir a jugar y que al entrenador Luis Fernando Tena le pueda servir lo mejor posible para la eliminatoria”, expresó Paiz. De todas formas, el periodista argentino Gastón Edul contó que el partido se jugaría el 14 de junio en el Audi Field de Washington, Estados Unidos.

La expectación en torno a este enfrentamiento no solo reside en el prestigio que implica medirse contra la selección argentina, sino también en la incertidumbre sobre la presencia de estrellas como Lionel Messi. Paiz compartió detalles sobre los últimos trámites pendientes.

“Solo faltaban las cartas de intención, no se recibía el contrato, pero ya lo tuvimos y lo devolvimos, así como afinar la logística de los boletos, hotel y lo demás, pero ya se firmó y solo falta que se confirme“, declaró Gerardo Paiz.

¿Estará Lionel Messi presente en el amistoso entre Guatemala y Argentina?

Sin embargo, Paiz también señaló que el contrato no especifica la presencia de jugadores estelares, dejando a los aficionados en vilo respecto a si podrán ver a figuras como Messi en acción. “Los promotores están definiendo todo, por ejemplo, en el contrato no dice si estará Lionel Messi y las otras estrellas, eso no lo decía, por lo que solo estamos a la espera”, concluyó.

Este enfrentamiento entre Guatemala y Argentina promete ser un hito en el calendario futbolístico del país centroamericano. Se espera que en los próximos días, tanto la Fedefut como la AFA, confirmen oficialmente este enfrentamiento y brinden más detalles sobre la participación de las estrellas argentinas en este esperado encuentro.