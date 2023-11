La Selección Mayor de Guatemala definió los últimos detalles para su partido amistoso que tendrán ante su similar de Jamaica, en el cual se vio obligada a hacer una nueva convocatoria debido a diferentes circunstancias, por lo que Luis Fernando Tena tuvo que hacer cambios.

El estratega mexicano hizo público hoy la nómina de 22 futbolistas que tendrán para el encuentro del sábado ante los caribeños, esto luego de los inconvenientes que tuvieron el fin de semana con sus respectivos clubes.

¿Cuáles son las ausencias de la azul y blanco?

Los chapines no tendrán a Alejandro Galindo que tuvo una lesión muscular con Municipal y también Rodrigo Saravia que sufrió una lesión en el tobillo, mientras Erick Lemus ya no entró en la lista porque no se pudo tramitar su visa americana con tiempo.

¿Cuál es la convocatoria de Guatemala?

PORTEROS: Nicholas Hagen – Bnei Sakhnin y Fredy Pérez – Comunicaciones

DEFENSAS: José Ardón – Antigua GFC, Cristian Jiménez – Antigua GFC, José Morales – Municipal, Diego Santis – Comunicaciones, José Pinto – Comunicaciones, Kevin Ruiz – Xelajú y Carlos Estrada – Malacateco.

VOLANTES: Oscar Castellanos – Antigua GFC, Pedro Altán – Municipal, Marco Domínguez – Municipal, Yonathan Pozuelos – Mixco, Lynner García – Comunicaciones, Kevin Ramírez – Malacateco, José Ochoa – Malacateco y Elmer Cardoza – Xelajú.

DELANTEROS: Oscar Santis – Antigua GFC, José Carlos Martínez – Municipal, Esteban García – Mixco, Darwin Lom – Xelajú y Olger Escobar – New England Revolution

