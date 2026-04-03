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Reunión sorpresa: Gerardo Paiz toma una decisión con Luis Fernando Tena para cambiar el futuro de Guatemala

El presidente de la Fedefut se reunirá con el DT de la Selección de Guatemala y su asistente Chava Reyes.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El presidente llamó a una reunión.
© Prensa LibreEl presidente llamó a una reunión.

La Selección de Guatemala busca recuperarse de lo que fue la humillante goleada ante la Selección de Argelia por 7-0 el pasado 27 de marzo. La Azul y Blanco se vio superada por una gran ventaja ante un seleccionado que disputará el Mundial 2026.

Esta dura derrota dejó a Gerardo Paiz, presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, con mucha preocupación y varias dudas. Por este motivo, el máximo dirigente de la Fedefut programó una reunión para la próxima semana.

La reunión que tendrá Luis Fernando Tena con Gerardo Paiz y qué hablarán

Según la información del canal de La Pizarra GT, en esta cumbre virtual de la que formarán parte Luis Fernando Tena, Salvador Reyes y la Fedefut habrá preguntas para saber cómo fue la planificación del encuentro amistoso contra los argelinos.

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Cabe destacar que Tena no estuvo presente en este partido que se disputó en Italia por una cirugía en su vesícula. Por eso, el presidente de la Federación querrá conocer con exactitud cómo se manejó el cuerpo técnico y qué análisis hacen de lo acontecido.

En primer lugar, esta reunión se iba a realizar ni bien Luis Fernando Tena se recupere de la cirugía y en Guatemala. Sin embargo, ante las diferentes complicaciones que sufrió el DT, Gerardo Paiz decidió que sea de manera virtual y antes de lo estipulado.

El presidente de la Fedefut no quiere volver a recibir una goleada de esta magnitud. Por eso, pedirá explicaciones para conocer a fondo la situación. La idea es que la Selección de Guatemala se recupere del 7-0 y también deje atrás la eliminación del Mundial 2026 del pasado mes de noviembre.

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En resumen

  • Argelia goleó 7-0 a la Selección de Guatemala el pasado 27 de marzo.
  • Gerardo Paiz programó una reunión virtual la próxima semana para pedir explicaciones.
  • Luis Fernando Tena se ausentó del partido en Italia por una cirugía de vesícula.

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