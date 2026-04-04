En contra de sus compañeros: Darwin Lom expone un duro mensaje que divide el vestuario de Guatemala

Darwin Lom es una de las principales figuras que hoy tiene la Selección de Guatemala. Su buen rendimiento en Bolivia con The Strongest lo pone como uno de los legionarios más destacados en la actualidad y también es uno de los que más veces fue convocado en el ciclo de Tena.

Pese a la consideración que se ganó en la Azul y Blanco, Darwin Lom no quiso quedarse callado ante una pregunta relacionada a lo que sucedió en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El delantero no se guardó nada y respondió sin filtro.

En una entrevista con Producciones Deportivas, el ex Comunicaciones dejó entrever que no todos los jugadores de la Selección Nacional estuvieron a la altura durante las Eliminatorias del año pasado.

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El mensaje de Darwin Lom que divide a quienes dejaron todo en las Eliminatorias

“No pasó el golpe, siempre va a estar. Lo dijimos que era una oportunidad que no iba a pasar otra vez. No podemos dejar ir esa oportunidad, hay que ser serios, hay que darle con todo. Algunos lo hicieron, algunos no. Eso es problema de cada uno siendo lo más directo que puedo ser“, señaló Lom sobre la actuación de sus compañeros.

Además, Mr. Showtime manifestó lo que significó que Guatemala no haya logrado el pase al Mundial 2026: “Fue lo más doloroso de mi carrera y va a ser siempre hasta ver lo que viene del Mundial 2030 a ver si estamos ahí todavía“.

“Así es el fútbol, hay que aceptarlo. Nosotros como jugadores estábamos muy conscientes de lo que nos estábamos jugando. Si uno lo tomó en serio o no, es problema de cada uno“, concluyó Lom sobre cómo tomaron los jugadores este compromiso.

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En resumen