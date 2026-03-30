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Complica al Fantasma Figueroa: el DT de Comunicaciones recibe un duro revés en medio de la lucha por no descender

Comunicaciones cayó ante Marquense en un duelo directo y el descenso está muy cerca del conjunto crema.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El DT sigue sin hablar.
© Ramon MonroyEl DT sigue sin hablar.

Comunicaciones acumuló su cuarta derrota consecutiva después de ser caer ante Marquense por 1-0. Esta racha negativa acercó al equipo crema a la zona de descenso, algo de lo que se habían olvidado los aficionados después de estar en los primeros puestos jornadas atrás.

Estos tres puntos pusieron a los de San Marcos por fuera de la parte roja en la Acumulada y se colocaron a solo un punto de los dirigidos por el Fantasma Figueroa. El Albo suma 45 puntos, mientras que Marquense tiene 44. Más abajo están Guastatoya con 43 y Achuapa con 40.

A esta complicación en la parte baja de la tabla general, Comunicaciones tiene grandes problemas nuevamente para preparar al equipo que jugará la jornada 17 contra Mixco. El técnico chileno tendría varias bajas en el equipo titular.

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Según la información del Tiki Taka, hay dos lesionados que no llegarían al jueves. El primero es Samuel Camacho, quien tuvo que salir este domingo antes del minuto cinco. Se trata de una lesión muscular. El otro es Gael Sandoval, quien debió aplicarse hielo y dejó dudas sobre su presencia en el Cementos Progreso.

A estas dos posibles ausencias, Fantasma Figueroa podría perder también a los futbolistas cubanos: Dairon Reyes y Karel Espino. Ambos deben regresar de sus selecciones, pero llegarían con lo justo al partido del jueves. Por este motivo, sus convocatorias no están aseguradas.

Con todo este panorama, el entrenador de Comunicaciones deberá armar un equipo que saque tres puntos importantes para no complicarse aún más con el descenso. Una derrota lo podría poner en aprietos.

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En resumen

  • Comunicaciones acumuló su cuarta derrota consecutiva tras caer 1-0 ante el equipo de Marquense.
  • El técnico Fantasma Figueroa suma 45 puntos en la tabla acumulada, superando por uno a Marquense.
  • Los jugadores Samuel Camacho y Gael Sandoval presentan lesiones musculares previo al duelo contra Mixco.

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