Conmoción en Comunicaciones: otro referente se retira junto al Moyo Contreras y así lo anunció

Comunicaciones FC confirmó este jueves el retiro de otro de los grandes símbolos de su historia. El histórico defensor Rafael Humberto Morales decidió poner fin a su carrera como futbolista profesional, convirtiéndose en el segundo referente crema que anuncia su despedida en las últimas horas, luego de que José Manuel Contreras también confirmara el cierre de su exitosa trayectoria y se prepare para disputar su partido de homenaje.

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La noticia fue dada a conocer por el propio club a través de sus plataformas oficiales, donde rindió homenaje al jugador que más veces vistió la camiseta de Comunicaciones. “Comunicaciones FC informa que Rafael Morales ha decidido poner fin a su trayectoria como jugador profesional. El jugador con más partidos en la historia de Comunicaciones FC. Una leyenda para siempre. Gracias por todo Rafa“, publicó la institución, reconociendo el legado de uno de los futbolistas más importantes que ha defendido los colores albos.

Rafael Morales se despide como el jugador con más partidos en la historia de Comunicaciones

Las cifras respaldan la dimensión de la carrera del experimentado defensor. Rafael Morales disputó 570 partidos en la Liga Nacional de Guatemala, registrando 276 victorias, 156 empates y apenas 138 derrotas. Además, al sumar sus participaciones en el Torneo de Copa, la Copa Centroamericana, la Liga Concacaf y la Copa de Campeones de la Concacaf, superó la impresionante barrera de los 600 encuentros con la camiseta blanca.

Durante su paso por el club, Morales se convirtió en uno de los pilares de una de las épocas más exitosas de Comunicaciones. El defensor conquistó 10 títulos de Liga Nacional, fue protagonista del histórico hexacampeonato y también levantó la Liga Concacaf, consolidándose como una pieza fundamental dentro de una generación que marcó una época en el fútbol guatemalteco.

Su despedida representa el cierre de un ciclo histórico para la institución crema. En cuestión de días, dos de los máximos referentes del club, José Manuel Contreras y Rafael Morales, decidieron poner punto final a sus carreras, dejando un enorme vacío tanto dentro del terreno de juego como en el vestuario, donde durante años fueron ejemplo de liderazgo, compromiso y profesionalismo.

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Con el retiro de Rafael Morales, Comunicaciones despide a una auténtica leyenda de la institución. Su legado quedará reflejado no solo en los títulos conquistados y los récords establecidos, sino también en la huella que dejó como uno de los futbolistas más representativos de la historia del club, una trayectoria que lo convierte, sin discusión, en uno de los grandes íconos del fútbol guatemalteco.