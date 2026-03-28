Cómo está la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Guatemala y Acumulada

En medio de la fecha FIFA, la Liga Nacional de Guatemala no para. Este sábado comienza la Jornada 16 del Clausura 2026 y llega con una pelea caliente por la cima: Xelajú y Cobán Imperial están igualados con 26 puntos, con los “Superchivos” arriba por diferencia de gol. Detrás asoman Comunicaciones (25) y Mixco (23), atentos a cualquier tropiezo para meterse en la conversación grande.
Además, el fin de semana también se mira desde otra tabla: la Acumulada, que es la que define el descenso. Ahí, Comunicaciones está más tranquilo aunque no se alejó definitivamente de la zona de riesgo: está apenas por encima de rivales directos como Malacateco, Guastatoya y los equipos que hoy aparecen en zona roja.
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Las posiciones del Clausura 2026 de Guatemala. (Liga Bantrab)
Tabla acumulada 2025/26
Los últimos dos se van al descenso.
Así está la tabla acumulada. (Liga Bantrab)
Así se juega la Jornada 16
Sábado 28 de marzo
- Mixco vs. Antigua — 15:00
- Municipal vs. Malacateco — 18:00
- Xelajú vs. Guastatoya — 20:00
Domingo 29 de marzo
- Aurora vs. Achuapa — 11:00
- Mictlán vs. Cobán Imperial — 15:00
- Marquense vs. Comunicaciones — 19:00