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Cómo está la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Guatemala y Acumulada

Este sábado comienza la Jornada 16 y tanto las posiciones del Clausura 2026 como las de la tabla acumulada se miran con atención.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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Hoy empieza la jornada 16 de la Liga Nacional de Guatemala.
Hoy empieza la jornada 16 de la Liga Nacional de Guatemala.

En medio de la fecha FIFA, la Liga Nacional de Guatemala no para. Este sábado comienza la Jornada 16 del Clausura 2026 y llega con una pelea caliente por la cima: Xelajú y Cobán Imperial están igualados con 26 puntos, con los “Superchivos” arriba por diferencia de gol. Detrás asoman Comunicaciones (25) y Mixco (23), atentos a cualquier tropiezo para meterse en la conversación grande.

Además, el fin de semana también se mira desde otra tabla: la Acumulada, que es la que define el descenso. Ahí, Comunicaciones está más tranquilo aunque no se alejó definitivamente de la zona de riesgo: está apenas por encima de rivales directos como Malacateco, Guastatoya y los equipos que hoy aparecen en zona roja.

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Tabla de posiciones del Clausura 2026

Las posiciones del Clausura 2026 de Guatemala. (Liga Bantrab)

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Tabla acumulada 2025/26

Los últimos dos se van al descenso.

Así está la tabla acumulada. (Liga Bantrab)

Así está la tabla acumulada. (Liga Bantrab)

Así se juega la Jornada 16

Sábado 28 de marzo

  • Mixco vs. Antigua15:00
  • Municipal vs. Malacateco18:00
  • Xelajú vs. Guastatoya20:00

Domingo 29 de marzo

  • Aurora vs. Achuapa11:00
  • Mictlán vs. Cobán Imperial15:00
  • Marquense vs. Comunicaciones19:00
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