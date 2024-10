Comunicaciones atraviesa un momento crítico tras la contundente derrota 4 a 0 frente a Xelajú MC. La caída como local llevó a la renuncia del director técnico Willy Olivera, quien no pudo encontrar la fórmula para revertir la situación del equipo. En este escenario complicado, Juan García, presidente de la Institución, anunció que se llevará a cabo una reunión con el Consejo de Administración para definir al nuevo entrenador.

En medio de esta tormenta, José Contreras, figura emblemática y máximo ídolo de la institución, se pronunció sobre la situación actual del equipo. En este contexto desfavorable, el mediocampista no solo expresó su preocupación, sino que también apuntó a los verdaderos responsables del mal rendimiento.

Contreras señaló a los culpables del momento que vive Comunicaciones

“Es duro lo que estamos viviendo. Son cosas del fútbol y es más fácil echar al técnico”, comenzó Contreras, reflejando la frustración que siente en el vestuario. Como capitán y jugador, asumió la responsabilidad colectiva de este momento que vive la institución.

Contreras también expresó su incertidumbre sobre el futuro del cuerpo técnico: “No sabemos quién va a venir, pero sí creo que tenemos que modificar muchas cosas”. Y agregó: “Lo que hoy mostramos no es culpa del técnico, él no está adentro”.

Finalmente, Contreras reflexionó sobre el desempeño del equipo en el partido contra Xelajú: “Había jugadas en las que nos pasaban muy fácil, no estamos a la altura de este club”. Y cerró: “Antes no se daban los resultados pero no se venía jugando mal. Esto hoy no sucedió, fuimos superados”.

¿Cuándo juegan Saprissa y Comunicaciones por el repechaje de Copa Centroamerica?

Con el boleto a la Copa de Campeones Concacaf en juego, Saprissa visitará a Comunicaciones por la ida del repechaje el próximo miércoles 23 de octubre. Luego recibirá a Los Cremas en La Cueva el martes 29 de octubre por la vuelta.

La Comisión Directiva de Comunicaciones ya trabaja para conseguir el reemplazo adecuado a Willy Olivera. La idea principal es que pueda tener varios entrenamientos previo al 23 de octubre.