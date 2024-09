A pocos días de enfrentar a la Liga Deportiva Alajuelense en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2024, Comunicaciones recibió la peor de las noticias. El colombiano José Corena, una de las principales figuras del equipo, sufrió una dura lesión en el último encuentro que lo marginará de la cancha por algunos meses.

Chava Estrada, futbolista del Deportivo Marquense, se pronunció tras la falta que ocasionó la lesión de Corena. “Quiero pedir una disculpa de todo corazón y desearle una pronta recuperación. Fue una jugada muy rápida donde me resbalé y lastimosamente le pegué en el pie de apoyo, donde jamás pasó por mi cabeza hacerle daño o lesionar a un compañero de profesión”, indicó.

El jugador también expresó su tristeza por lo ocurrido: “Para quienes me conocen, saben que no soy un jugador con mala leche y me siento triste por lo sucedido el día de ayer. En mi trayectoria como jugador siempre me he caracterizado por competir de la manera más honesta posible”.

Estrada concluyó su declaración con un mensaje de apoyo: “He pasado por lesiones que me han apartado de las canchas durante meses y sé lo difícil que es. Sin más que decir, nuevamente disculpas y anhelo una pronta recuperación y que vuelvas pronto a las canchas”.

José Corena, jugador de Comunicaciones.

La gravedad de la lesión de José Corena

El portal Guatefutbol.com conoció por parte del entrenador Willy Olivera, que José Corena tuvo una fractura de peroné, pero confirmó que en las próximas horas tendrá otra evaluación para determinar el estado del tendón.

Con esto, Corena le dice adiós al partido contra Alajuelense del jueves, pero también al Clásico de la otra semana y aunque no se confirma, podría quedar fuera de gran parte del Torneo Apertura 2024.

¿Cuándo juegan los Cremas vs. los Manudos?

Comunicaciones y Alajuelense se enfrentan por la Copa Centroamericana 2024 el 26/9 en Guatemala y el 3/10 en Costa Rica. Será por los cuartos de final del certman.