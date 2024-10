Apenas es el segundo día desde que Ronald González comenzó su tercera etapa como entrenador de Comunicaciones y rápidamente comienza a generar ilusión con su regreso, en especial luego que revelara cómo irá mejorando el rumbo del equipo, en especial de cara a los juegos ante Saprissa por el repechaje rumbo a la Copa de Campeones de la Concacaf.

González dio a conocer que está consciente de la situación en la que agarró a los albos, por lo que ahora irá paso a paso y sin prisas irá trabajando junto a su cuerpo técnico, para que los jugadores vayan tomando confianza y así mostrar un cambio cuando la otra semana se enfrenten al monstruo morado.

La clave de Ronald González para mejorar la racha de Comunicaciones

“Vamos a ir por partes, hay que ir paso a paso, encargándonos de los compromisos mientras vayan viniendo, no vamos a pensar en otras cosas que todavía vienen, no queremos apresúranos, vamos a esperar que sucedan y así que los resultados sean los esperados, no haremos cosas extrañas y poco a poco se le dará confianza a los jugadores”, dijo

“Entendemos la situación del club, cuando hay un cambio de entrenador sabemos que es porque hay un problema. Yo soy como de la casa, conozco este equipo y vamos a ir paso a paso, hablando y haciendo conforme todo se vaya dando, pero dependemos un 80% de lo que hagan los jugadores, hay que convencerlos de lo que pueden hacer”, agregó.

¿Cómo recibe a Comunicaciones?

“Veo todo bien, anteriormente los resultados el equipo no se ha visto como esperábamos, pero el plantel que se cuenta se le puede sacar provecho, hay que ver algunos temas, pero ya empezando los entrenamientos ya se podrá aplicar lo que pensamos para sacar adelante esto”, opinó.

“Veo un plantel con talento, con jóvenes y de experiencia, hay que saber manejar esto, pero es importante contar con jugadores que sepan la responsabilidad de estar en Comunicaciones, pero por medio de que yo les vaya transmitiendo este mensaje lo irán captando, pero deben estar tranquilos porque ellos saben lo que deben hacer”, finalizó.