Comunicaciones presentó hoy de manera oficial al entrenador costarricense Ronald González, quien es una de sus leyendas y ahora en su tercera etapa en el club como estratega intentará sacar al equipo de su mala racha y empezará con el juego ante Saprissa por el repechaje rumbo a la Copa de Campeones de la Concacaf.

González se puso hoy la camisola de los cremas, pero a la hora de hablar no escondió su amor por el club, incluso catalogándolo como “el de sus amores”, algo que sin duda no sentará bien en el monstruo morado, donde también es catalogado uno de sus mejores hombres.

¿Ronald González prefiere a Comunicaciones sobre Saprissa?

“Me encuentro en un momento emocional estable, me toma en un momento que no dudé en aceptar una oportunidad como esta, porque Comunicaciones es mi casa, este club es un sentimiento diferente el que causa, pero también al país, soy guatemalteco naturalizado, tengo un hijo chapín, jugué muchos años acá y jugué muchas veces con esta camiseta”, inició diciendo.

“Cuando entré al estadio me vinieron muchos recuerdos con este club, que pensé que no tendría, este año después de estar en Antigua me seguí preparándome, estoy entuasiasmado y contento de volver a sentir esto que para los entrenadores es estresante y hay presión, pero a mi me gusta y más que fui llamado por uno de los equipos de mis amores”, agregó.

¿Cómo recibe a Comunicaciones?

“Veo todo bien, anteriormente los resultados el equipo no se ha visto como esperábamos, pero el plantel que se cuenta se le puede sacar provecho, hay que ver algunos temas, pero ya empezando los entrenamientos ya se podrá aplicar lo que pensamos para sacar adelante esto”, opinó.

“Veo un plantel con talento, con jóvenes y de experiencia, hay que saber manejar esto, pero es importante contar con jugadores que sepan la responsabilidad de estar en Comunicaciones, pero por medio de que yo les vaya transmitiendo este mensaje lo irán captando, pero deben estar tranquilos porque ellos saben lo que deben hacer”, finalizó.