Ronald González dejó de pertenecer a Comunicaciones después de finalizar la temporada 2024-2025 en la Liga Nacional de Guatemala. Desde entonces, el entrenador tico no había prestado declaraciones sobre lo que le tocó atravesar en este tercer ciclo con los Cremas.

Lejos de cumplir las expectativas, su Comunicaciones no pudo pasar los cuartos de final en el Apertura 2024 ni en el Clausura 2025. Además, no clasificó a la Copa Centroamericana y rompió una racha de seis años seguidos en los que el equipo chapín había sido parte de los torneos internacionales.

Después de esta salida, Ronald González no se pronunció públicamente hasta hoy. El técnico disparó contra las exigencias que demanda Comunicaciones y también apuntó al fútbol chapín en general por las condiciones en las que se encuentra.

El dardo de Ronald González a Comunicaiciones y que involucra a toda Guatemala

En diálogo con Tigo Sports, el entrenador recibió la pregunta de cómo le fue en su estadía en Guatemala. “Bien y mal“, fue su primera respuesta. Luego, profundizó: “Cuando uno llega a un equipo como Comunicaciones si usted no gana el campeonato, cualquier participación que haga no cuenta. Si no se gana, no cuenta“.

Ronald González reconoció que este tercer ciclo que tuvo en los Cremas fue “la más dura”. Y agregó: “Sentí la complejidad del campeonato. Muy difícil. Esta vez vi a Guatemala muy detenido en todo, en infraestructura, en campos de fútbol, en arbitraje, en tecnología“.

La cruda anécdota de Ronald González que le causó indignación en Guatemala

Además, reveló que lo más preocupante del fútbol chapín es el tiempo que se consumen viajando en bus: “Qué barbaridad. Son viajes que te desgastan. Xinabajul es el viaje más largo. Duramos 14 horas. Comenzamos a viajar a las 10 de la noche, dos días antes del partido, para no llegar el día antes del juego. Todo eso es parte de la complejidad del campeonato“.

También expuso la poca inversión que se realiza en la Liga Nacional de Guatemala: “Me tocó ir a Zacapa. Fui a jugar el año pasado con Comunicaciones. Es el mismo estadio en el que jugué en 1998. No hubo crecimiento en 25 años en infraestructura. Pasa igual al estadio de Malacateco“.