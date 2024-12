¡Atención Cartaginés! Los obstáculos que pondrá Xelajú para que no salga Amarini Villatoro

Club Sport Cartaginés dio a conocer hace unos días que está interesado en hacerse de los servicios del entrenador guatemalteco Amarini Villatoro, quien ayer hizo historia al llevarse el título del Torneo Apertura 2024 con Xelajú MC y esto le abrió la puerta para volver a Costa Rica.

Aunque la junta directiva de los súper chivos dio a conocer que harán lo posible para mantener al técnico, en especial porque aún tiene contrato y por el momento nadie del club costarricense ha entablado conversaciones con el presidente José Carlos López.

Villatoro tiene contrato hasta final de temporada, aunque tal como sucedió en su primera etapa existe una cláusula de salida si llega una oferta en el extranjero como es este caso, pero esta debe ser cumplida por Cartaginés y pagar lo que se exige por parte de los quetzaltecos.

Amarini Villatoro habla de su futuro

El entrenador rindió declaraciones y dejó todo claro, aseguró que analizará la oferta junto a su familia, por lo que decidirá que es lo mejor para ambas partes, además hay que recordar que tiene contrato vigente con los súper chivos.

“Voy a hablarlo con la familia, lo voy a platicar, los últimos años he pensado en la gente que me rodea, pero ahora debo pensar en mí, en mi crecimiento. Hace seis meses no me quería ir por la puerta de atrás, pero ahora es diferente y analizaré la situación”, dijo.

Hay que recordar que Amarini Villatoro también fue técnico de la Selección de Guatemala al dirigirla en el camino hacía Qatar 2022, pero no logró el objetivo, mientras que ya estuvo en Costa Rica con Municipal Pérez Zeledón, al que salvó del descenso.

