Los números de Amarini Villatoro que ilusionan en Cartaginés

Club Sport Cartaginés todavía no designa a su nuevo entrenador para el Torneo Clausura 2025 y su principal favorito es el guatemalteco Amarini Villatoro, quien hace unas horas se proclamó campeón con Xelajú MC en el Apertura 2024 y con esto aumentó el palmarés de su carrera.

Villatoro es una garantía de títulos y eso lo confirman los cuatro que ha ganado (dos con Guastatoya y dos con Xelajú MC), esto sin contar que tiene un subcampeonato siento entrenador y otro como asistente técnico, que lo convierten en el técnico de Guatemala más exitoso en la historia.

El originario de Cobán tiene cuatro trofeos de Liga Nacional, con los que supera los tres que consiguió Manuel Felipe Carrera (QEDP) cuando estuvo al mando de Municipal en las temporadas 1942-1943, 1947 y 1954-1955, así como a Joaquín Ortíz en Tipografía Nacional, Jorge Lainfiesta en Comunicaciones y Jorge Roldán con Aurora, que cuentan con dos en su palmarés.

¿Amarini Villatoro llegará a Cartaginés?

El entrenador rindió declaraciones y dejó todo claro, aseguró que analizará la oferta junto a su familia, por lo que decidirá que es lo mejor para ambas partes, además hay que recordar que tiene contrato vigente con los súper chivos.

“Voy a hablarlo con la familia, lo voy a platicar, los últimos años he pensado en la gente que me rodea, pero ahora debo pensar en mí, en mi crecimiento. Hace seis meses no me quería ir por la puerta de atrás, pero ahora es diferente y analizaré la situación”, dijo.

Hay que recordar que Amarini Villatoro también fue técnico de la Selección de Guatemala al dirigirla en el camino hacía Qatar 2022, pero no logró el objetivo, mientras que ya estuvo en Costa Rica con Municipal Pérez Zeledón, al que salvó del descenso.

