Tras caer 3-1 en la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2022 contra New York City, Willy Coito declaró que Comunicaciones debió llevarse otro resultado.

Willy Coito sobre la derrota de Comunicaciones: "No refleja lo que pasó en la cancha"

Comunicaciones hizo un partido más que aceptable contra New York City por la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2022. Pese a que no merecieron perder por 3-1, la supremacía individual del equipo de la MLS terminó sacando esa ventaja y Willy Coito demostró su enojo frente a la prensa.

El entrenador de los Cremas habló conferencia y declaró que fue injusto el resultado que se llevaron de Connecticut. Además, analizó como fue el desarrollo del encuentro para él y como preparará la vuelta en Guatemala. Todavía se esperanzan con poder hacer historia y meterse en semifinales de la competencia continental.

"Los primeros minutos nos complicó un poco, pero conforme fue pasando el tiempo fuimos saliendo y empezamos a llegar al arco rival. Creo que en el segundo tiempo los primeros minutos hicimos un gran partido, logramos el empate y luego muy rápido nos anotan el segundo. Luego en una transición rápida nos anotan el otro gol. Fue un partido intenso, motivo, como lo esperábamos”, comenzó analizando Coito.

Y agregó: “Creo que merecimos más del resultado que conseguimos, pero sabemos que tenemos que jugar en casa, que tenemos 90 minutos. Demostramos que el equipo también, por momentos, complicó al rival. A mí me parece que el resultado no refleja lo que pasó en la cancha, me parece que fue un partido más parejo para esa diferencia".

Para finalizar, Willy Coito contó lo que planean para el siguiente partido en tierras chapinas: “Salir a buscar el partido. Tratar de ser solido atrás, porque el rival es un equipo muy rápido, que trabaja mucho entre líneas, que tira muchas paredes por dentro. Y tenemos que ser certeros a la hora de tener nuestras oportunidades”.