Comunicaciones de Guatemala cayó 3-1 ante el New York City FC en la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2022. A continuación, explicaremos qué resultados precisa para la vuelta.

Comunicaciones de Guatemala empezó con el pie izquierdo su llave de cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2022 (evento que es llamado "Concachampions" usualmente) contra el New York City FC de la MLS, tras caer por 3-1 en los Estados Unidos de Norteamérica.

El marcador puede no ser catastrófico, y de hecho no son pocas las posibilidades de remontarlo en la vuelta, aunque si resulta amargo teniendo en cuenta que hasta el minuto 64 iban igualados 1-1. Los goles de Maximiliano Moralez y Santiago Rodríguez (a los 65' y 71' respectivamente) complicaron sustancialmente a los cremas.

¿Qué resultados necesita Comunicaciones para la vuelta?

Cualquier derrota o empate en casa dejaría eliminados a los chapines. Están obligados a ganar, aunque hacerlo por una sola anotación (1-0, 2-1, 3-2, etc.) no bastaría. Un triunfo por diferencia de dos, pero que contemple dos o más dianas de los norteamericanos (4-2, 5-3, 6-4, etc.) tampoco sería provechoso.

Por contraparte, el gane por 2-0 o cualquiera que sea con tres goles de margen (3-0, 4-1, 5-2, etc.) pondría a los albos en las semifinales. Finalmente, si los dueños de casa se imponen por 3-1, habrá definición por penales para decidir al que avanzar a la instancia de los mejores cuatro elencos del torneo.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se disputará la vuelta?

Los segundos 90 minutos tomarán lugar en el Estadio Doroteo Guamuch Flores de Guatemala, el venidero martes 15 de marzo a las 7 PM de Centroamérica (8 PM de Panamá y Nueva York).