Rubio Rubín revela que jugar para Guatemala marcó su carrera: "Me ha ayudado mucho"

Rubio Rubín fue uno de los protagonistas del Decision Day al anotar el segundo gol con el cual Real Salt Lake se impuso 3-1 a Portland Timbers. Dicho tanto adiquiere una importancia especial, pues fue el el primero de la temporada para él y, además, permitió que su equipo clasifique a los playoffs de la MLS (Major League Soccer) al colarse en el séptimo lugar de la Conferencia Oeste.

El delantero nacionalizado guatemalteco, quien fue asistido por el costarricense Bryan Oviedo en el gol, disputó un total de 76 minutos hasta ser sustituído por Jasper Loeffelsend. Y buscará seguir por la misma senda el próximo domingo 16 de octubre, a las 13:00 horas de Centroamérica, cuando se enfrente al Austin FC por un lugar en las semifinales.

Parte de este buen momento en el fútbol norteamericano, según le reveló Rubín a "El Show SRL", se debe a la Selección Nacional de Guatemala: "Me ha ayudado mucho. Claro, es diferente el fútbol y los compañeros, pero lo más importante es que me llevo bien con todos en Guatemala sabiendo que son mis raíces y mi país. El profesor (Luis Fernando Tena) también me da la confianza. Sumar minutos ayuda para estar en forma y mejorar dentro de la cancha".

"Estoy ayudando a un equipo que está luchando. Se están armando mejores partidos para que los jugadores que están en la Selección Nacional puedan sobresalir y jugar en el extranjero. Eso es importante porque ayuda para que el fútbol de Guatemala crezca. Los partidos ante Colombia y Honduras en Estados Unidos ayudan mucho a la competencia y nos permite tener minutos para crecer con mis compañeros. Queremos dar ese paso para poder jugar un Mundial, que es el sueño para cualquier Selección y jugador", aseguró.

Rubín debutó oficialmente con la Bicolor el 2 de junio, en la dolorosa derrota 2-0 frete a Guayana Francesa por el Grupo D de la Liga B de la Nations League. Desde entonces, jugó seis encuentros y le convirtió dos goles a República Dominicana. Sin embargo, su presencia en el amistoso con Qatar está en duda, ya que el Real Salt Lake no está obligado a cederlo al no tratarse de una fecha FIFA.