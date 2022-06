Aaron Herrera tomó la decisión de comenzar con los trámites para jugar con la Selección Nacional de Guatemala. Así lo afirmó el presidente de la Fedefut. El futbolista ya ha estado en los planes de Luis Fernando Tena para que se uniera a la Azul y Blanco, pero por distintos motivos nunca se pudo concretó. El jugador del Real Salt Lake, de la Major League Soccer, sostuvo una charla con el técnico mexicano Luis Fernando Tena y además dejó un emotivo mensaje.

Recordemos que Aaron Herrera es un lateral derecho que vivió toda su vida y se formó futbolísticamente en Estados Unidos. De hecho, tuvo participación con las divisiones menores de ese representativo en sus equipos Sub 19, Sub 20 y Sub 23. Pero también posee la nacionalidad guatemalteca.

Mensaje de Aaron Herrera

"Es una buena opción para tener disponible. Tengo mucho orgullo de tener raíces guatemaltecas, mi papá es de allí y mi abuelo, que desafortunadamente falleció este año, también. Él fue mi mayor fan, siempre que había un artículo en el periódico lo recortaba y lo guardaba. Es algo genial y solo el tiempo dirá lo que pasará", afirmó Aaron Herrera.

Desde este lunes 27 de junio la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala iniciará con los trámites de partida de nacimiento y pasaporte, para la consulta a FIFA sobre el jugador para que juegue con Guatemala Según el portal de la MLS, en la actual campaña ha disputado 11 partidos y un total de 851 minutos. Suma un gol, 16 asistencias en 108 partidos (103 como titular) durante su estadía en el equipo.