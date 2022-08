El futbol de Guatemala no avanza por culpa de la prensa, dice el técnico de Municipal

Juan Torres Servin, técnico de Municipal, buscó culpables por todoslados luego de la eliminación de su equipo en los octavos de final de la Liga Concacaf a manos de Olimpia y al ser cuestionado, lo primero que hizo es arremeter ante los medios de comunicación chapines, a quienes acusó de que por su culpa el futbol de Guatemala no avanza, que en lugar de criticar deberían de aplaudir el esfuerzo que hizo su equipo en Honduras.

“El futbol de Guatemala no avanza por ustedes (los medios de comunicación). Hablan de fracaso. Queda eliminado Comunicaciones y hablan de fracaso, ¿dónde está el fracaso? Quisiera que todos los periodistas que están ahí sentados se paren ante 30 mil gentes y soporten eso”, dijo evidentemente molesto Torres.

“El futbol de Guatemala no avanza por el periodismo, la prensa de Honduras nos felicita más, están reconociendo lo que hicieron dentro de la cancha. Sí, como equipo grande no puede perder Municipal, pero el futbol de Guatemala no avanza por ustedes ojalá hagan reflexión ustedes y apoyen a su futbol”, agregó.

El mexicano continuó arremetiendo: “Deberían de apoyar, de decir ‘qué bien se pararon los jugadores guatemaltecos de tú a tú aquí con el Olimpia’. El Olimpia es uno de los equipos más difíciles de venirles a ganar, ojalá hagan una reflexión ustedes y apoyen a su futbol; si es contra mí la situación, yo sí me considero un fracasado”.

“Estamos dolidos porque perdimos, pero en lo personal orgulloso del grupo, tuvimos para ganar, pero el rival cuenta, Menjívar hizo dos o tres atajadas buenas, debemos sacar lo provechoso de esto”, finalizó Torres.